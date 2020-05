Čo sa bude diať po pandémii koronavírusu? Organizovaný zločin je ako chameleón: Šanca aj pre mafiu

BRATISLAVA/BRUSEL - V súvislosti s pandémiou sa začína hovoriť aj o tom, čo sa bude diať, keď konečne skončí. Túto otázku si položili aj odborníci z Europolu, samozrejme v súvislosti s kriminalitou. Aj keď predpovedanie situácie do budúcna je mimoriadne náročné, kľúčom sú aj udalosti z minulosti, ktoré rovnako ovplyvnili celý svet.

V rámci najnovšieho reportu hodnotí Europol vplyv pandémie na závažný a organizovaný zločin v troch fázach - súčasnej, strednodobej a dlhodobej fáze. Správa tiež identifikuje kľúčové faktory v oblasti kriminality, ktoré budú mať vplyv na organizovaný zločin počas aj po koronakríze. To všetko na podklade zozbieraných informácií z jednotlivých štátov Európy.

Tri fázy

1. Súčasná situácia: Europol už v marci upozornil na fakt, že pandémia sa podpísala pod úradovanie kriminálnikov - predátorov. Takticky využívali ohromný dopyt po ochranných pomôckach či liečivách. Ich revírom sa stal najmä virtuálny svet, kde lákali nevinné obete svojich podvodov. Organizované skupiny sa totiž vžili "do kože chameleónov", dokonale sa prispôsobili aktuálnej situácii. Viac sa dočítate aj tu.

Zdroj: Getty Images

2. Strednodobé vyhliadky: Čo však bude ďalej? Podľa Europolu sa po uvoľnení opatrení kriminálna aktivita vráti do starých koľají. Po skončení pandémie však stále bude na scéne ekonomická kríza, čo budú naďalej využívať špekulanti aj organizované skupiny. Otvoria sa pre nich nové možnosti, keďže pandémia bude mať vplyv na hospodárstvo, tlak bude vyvíjaný na finančný sektor a bankovníctvo. Orgány budú musieť byť ostražité voči praniu špinavých peňazí. Zločinci budú využívať nestabilnú situáciu na trhu. Europol tiež v tejto fáze predpovedá vlnu nelegálnej migrácie do Európy.

Zdroj: Getty Images

3. Dlhodobé vyhliadky: Ako uvádza Europol, organizovaný zločin je vysoko prispôsobivý. Zločinci vedia nadobudnúť zisk v krízových obdobiach, akým je aj koronakríza. Prístupnejšíe sú vtedy pre kriminálnikov najmä zraniteľné skupiny ľudí. Lákadlom sú neraz výrobky, ktoré sú falšované, no lacnejšie. Šancu dostávajú aj mafiánske skupiny, ktoré v náročnom období lákajú do svojich radov ľudí, ktorých postihla kríza. Využívajú ich na vydieranie či rôzne podvody. K organizovanému zločinu však podľa správy Europolu nedochádza izolovane a len tak. Kľúčovú rolu hrá stav ekonomiky, ktorá pod vplyvom krízy postupne vedie k zmenám v dopyte spotrebiteľov po tovare a službách. A práve to vedie k posunom aj na kriminálnom trhu.

Zdroj: Getty Images

Kľúčové faktory

Policajný úrad uvádza, že predpovedať dlhodobý dopad koronavírusu na kriminalitu je náročné. Pomôckou v analýzach sú však momenty, ktoré sa v minulosti tiež podpísali pod obrovské zmeny v rámci ekonomiky - napríklad hospodárska kríza. Europol vyčlenil päť kľúčových faktorov, ktoré môžu mať vplyv na organizovaný zločin počas pandémie a po nej.

Tieto faktory formujú kriminálne správanie a vytvárajú zraniteľné miesta. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti je podľa Europolu potrebné ich monitorovať. A to preto, aby sa dal predvídať ďalší vývoj situácie a zachytiť varovné signály.

online aktivity: ľudia trávia viac času online. Keďže mnoho voľnočasových aktivít odpadá, je jasné, že tento fakt využívajú aj špekulanti. Práve preto sa zvýšil počet kyberútokov, online podvodov, pričom cieľom sú aj bežní užívatelia.

ľudia trávia viac času online. Keďže mnoho voľnočasových aktivít odpadá, je jasné, že tento fakt využívajú aj špekulanti. Práve preto sa zvýšil počet kyberútokov, online podvodov, pričom cieľom sú aj bežní užívatelia. dopyt a nedostatok určitého tovaru: tento faktor sa týka najmä zdravotníckych pomôcok. Zvýšený dopyt a nedostatok týchto vecí samozrejme zohral významnú rolu v oblasti falšovania tovaru či jeho neštandardného predaja.

tento faktor sa týka najmä zdravotníckych pomôcok. Zvýšený dopyt a nedostatok týchto vecí samozrejme zohral významnú rolu v oblasti falšovania tovaru či jeho neštandardného predaja. spôsoby platby: prepokladá sa, že pandémia sa podpíše aj pod zmeny v spôsobe platieb po jej skončení. Už v súčasnosti sa totiž zvyšuje počet bezhotovostných transakcií.

prepokladá sa, že pandémia sa podpíše aj pod zmeny v spôsobe platieb po jej skončení. Už v súčasnosti sa totiž zvyšuje počet bezhotovostných transakcií. hospodársky pokles: potenciálny hospodársky pokles bude podľa Europolu zásadne formovať oblasť organizovaného zločinu. A to pre ekonomické rozdiely, vďaka ktorým sa zločinci jednoduchšie infiltrujú do ekonomicky oslabených spoločenstiev.

potenciálny hospodársky pokles bude podľa Europolu zásadne formovať oblasť organizovaného zločinu. A to pre ekonomické rozdiely, vďaka ktorým sa zločinci jednoduchšie infiltrujú do ekonomicky oslabených spoločenstiev. zvyšujúca sa nezamestnanosť: falšovanie tovaru, vykorisťovanie v práci, nespravodlivá hospodárska súťaž - to všetko môže otvárať brány pre kriminálne skupiny.

Úplný vplyv nie je zrejmý

Výkonná riaditeľka Europolu Catherine De Bolle sa však vyjadrila, že úplný vplyv pandémie na kriminalitu, ako aj samotnú spoločnosť, ešte zrejmý nie je. Napriek tomu treba byť podľa nej pripravený. Polícia musí viac ako kedykoľvek predtým dohliadať na reálny aj virtuálny svet. A práve prevencia zohráva veľmi dôležitú úlohu.