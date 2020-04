Karanténa platí pre každého: "Sedím na lavičke a je mi dobre," myslela si, ale zatkla ju polícia

Stalo sa to v londýnskej štvrti Richmond. Žena, ktorá samu seba označuje ako Cheeky FE Kerry, bola upozornená, aby sa zdvihla z lavičky pri rieke Temži. Kerry strávila takmer 15 minút presviedčaním policajtov, že má všetky zákonné práva sedieť tu, a nie byť doma. Aby údajnému porušeniu svojich práv dodala publicitu, zverejnila video o zatknutí a odvedení do policajnej dodávky na YouTube.

Presviedčali ju dvaja, ale nepochodili Zdroj: YouTube/Tyrant UK

Policajt vo videu hovorí, že ju varoval, nemôže tam vraj sedieť celé hodiny. Povedal: „Spýtal som sa vás, prečo ste vonku a hovorili ste, že praktizujete mentálne cvičenie,“ na čo žena odpovedá: „Áno, cvičila som.“ Úradník pokračoval: „Myslím, že to nie je v súlade s tým, čo sa teraz deje.“ Žena sa doňho pustila: „Správam sa v súlade so sociálnym dištancovaním. Sedím tu sama. Nikoho nenainfikujem. To je skutočne v súlade s tým, čo sa deje. Úprimne povedané, nebojím sa. Ak niečo chytím, nainfikujem len seba. Nikto pri mne nie je.“ Policajný dôstojník na to: „Nuž to je preto, lebo som všetkých poslal domov.“ Potom sa jej spýtal, či je ochotná ísť domov. „Som ochotná ísť domov, keď zapadne slnko.“ Policajt na to: „Veď tu sedíte už asi hodinu,“ ale žena ho prerušila: „Áno, duševne tu cvičím – v rámci mojich práv na mentálne cvičenie, raz denne, a vonku budem tak dlho, ako sa mi páči.“ Vládne nariadenie vraj povoľuje „mentálne cvičenie“, no policajt tomu neveril. „Prepáčte, ale zákon to nešpecifikuje,“ vyhlásila žena. Policajt tvrdil, že on to chápe tak, že cvičenie musí byť fyzické. „Ale to je vaša interpretácia, to zákon nehovorí, či vari áno?“ ozvala sa pobúrene. Potom uviedla, že si ešte pôjde nakúpiť, ale odíde z lavičky až po západe slnka. Žiadala policajta, aby si dôkladne naštudoval text vládnych obmedzení, ktoré sa uplatňujú počas pandémie.

Zdroj: YouTube/Tyrant UK

Policajt poukázal na to, že žena tam tiež fajčila a popíjala, čo ona priznala. „Neakceptujem oznámenie o pokute. Zatknite ma a vezmite na stanicu,“ povedala a odmietla mu dať svoju adresu. Policajt ju niekoľkokrát vyzval, aby šla domov, neustále sa pýtal, či existuje legitímny dôvod, prečo je vonku. „Chcem tu zostať a vidieť západ slnka,“ opakovala žena. „Po západe slnka idem domov. Nebudem tu sedieť celú noc.“ Dvaja policajti ju napokon zatkli a odviedli do blízkej policajnej dodávky.

Kerry uverejnila video na YouTube a napísala: „Dnes som bola mentálne cvičiť v Richmonde, pretože nariadenie vlády nešpecifikuje fyzické cvičenie. Meditovala som pri rieke, zaoberala som sa vlastnou činnosťou a tí milí policajti si mysleli, že som spáchala zločin! Nakoniec ma zatkli a odviezli ma domov. Teraz dostanem výzvu na zaplatenie pokuty, ktorú, samozrejme, napadnem na súde. Pozrime sa. Štyria policajti v dodávke ma viezli domov! Povedala som im: „Teraz som najbližšie k inému človeku za celý deň!“ Užívatelia siete jej však vyčítali, že je sebecká, riskuje nielen svoje zdravie, ale aj zdravie polície a ďalších ľudí. Video komentovali tisíce ľudí slovami, že „pokuta bude oprávnená, jej správanie sa je hanebné a ona mrhá čas polície“. Metropolitná polícia sa k prípadu doteraz nevyjadrila.