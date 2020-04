KORONAVÍRUS Čína predala Fínsku ochranné masky: Sú však nevhodné na použitie v nemocniciach

Fínska ministerka zdravotníctva Aino-Kaisa Pekonenová v utorok po prebratí prvej zásielky dvoch miliónov chirurgických masiek a 230.000 respiračných masiek z Číny uviedla, že skôr, ako ich dajú do užívania, budú "skontrolované a testované". Pri testoch sa ukázalo, že tvárové masky nespĺňajú požadované normy na ochranu proti koronavírusu v nemocničnom prostredí. "Samozrejme, je to pre nás trochu sklamanie," vyhlásila na tlačovej konferencii štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Kirsi Varhilaová. Uviedla však, že masky by sa mohli používať v domovoch pre seniorov s opatrovateľskou službou a vhodné sú aj pre opatrovateľky, ktoré dochádzajú k svojím klientom do miesta ich bydliska.

Podobné problémy ako Fínsko zaznamenali s tovarom objednaným z Číny aj iné európske krajiny. Člen fínskeho krízového štábu Tomi Lounema to na tlačovej konferencii pripísal "veľmi chaotickému" čínskemu trhu s maskami: Ceny na ňom neustále stúpajú, nákupy musia byť uskutočňované rýchlo a zaplatené vopred. "Obchodné riziko je veľmi vysoké," konštatoval. V posledných týždňoch vrátili masky zakúpené v Číne Španielsko, Holandsko, Turecko i Austrália. Čínska vláda na margo tejto situácie konštatovala, že tieto krajiny si výrobky pred nákupom dôkladne nepreverili.

Fínska vláda v utorok oznámila, že uzavrela zmluvy s tromi domácimi spoločnosťami, ktoré začnú vyrábať 200.000 masiek denne. Výroba sa má začať koncom apríla. Fínsko v súčasnosti potrebuje asi pol milióna chirurgických a 50.000 respiračných masiek denne, informovali v stredu vládni úradníci. Premiérka Sanna Marinová v stredu na Twitteri kritizovala niektoré miestne úrady za to, že si nezaobstarali zásoby ochranného vybavenia na tri až šesť mesiacov, ako to nariaďuje plán pripravenosti na pandémiu.