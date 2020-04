KORONAVÍRUS Trinásť štátov Európskej únie varovalo pred ohrozením demokracie v čase pandémie

BRUSEL - Trinásť členských štátov Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska v stredu varovalo, že núdzové opatrenia spojené s koronavírusovou pandémiou by nemali porušovať základné práva. Stalo sa tak po tom, čo maďarský parlament v pondelok schválil sporný zákon, ktorý udeľuje vláde mimoriadne právomoci, informovala agentúra AFP.

"V tejto bezprecedentnej situácii je legitímne, že členské štáty prijímajú mimoriadne opatrenia na ochranu svojich občanov a prekonanie krízy," uvádza sa vo vyhlásení. "Hlboko nás však znepokojuje riziko porušenia princípov právneho štátu, demokracie a základných práv v dôsledku prijatia istých núdzových opatrení," dodalo 13 členských štátov EÚ bez toho, aby konkrétne menovali Maďarsko.

Maďarský parlament hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP schválil v pondelok zákon o ochrane proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktorý v čase stavu núdze vyhlásenom 11. marca umožňuje vláde prijímať mimoriadne opatrenia v záujme ochrany zdravia obyvateľstva, právnej istoty a stability hospodárstva. Opozícia tento zákon kritizovala s tým, že je časovo neohraničený a poskytuje vláde premiéra Viktora Orbána neobmedzené právomoci.

Členské krajiny EÚ vo svojej výzve vyjadrili presvedčenie, že núdzové opatrenia "by mali byť obmedzené na to, čo je úplne nevyhnutné" a mali by byť iba "dočasné". "Potrebujeme spoločne prekonať túto krízu a na tejto ceste spoločne presadzovať naše európske zásady a hodnoty," dodali. Vyhlásenie podpísali Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Švédsko. Dokument však nepodporila žiadna východoeurópska ani stredoeurópska krajina.