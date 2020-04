KORONAVÍRUS USA sú moderní piráti, zhabali v Bangkoku ochranné masky určené Berlínu, tvrdí Geisel

Situácia ukazuje, ako sa vyostruje rivalita a boj o ochranné vybavenie proti koronavírusu. Veľmi žiadané respirátory FFP-2, ktoré chránia nositeľa pred nákazou, boli určené berlínskym policajtom, dodal minister Geisel citovaný tlačovými agentúrami DPA a AFP. Podľa novín Tagesspiegel boli tvárové masky vyrobené v Číne. Geisel ostro skritizoval Spojené štáty a vo vyhlásení napísal: "Vnímame to ako čin novodobého pirátstva".

Potom pokračoval: "V týchto chvíľach predpokladáme, že to súvisí so zákazom americkej vlády vyvážať masky do iných krajín." "Takto sa k sebe transatlantickí partneri nesprávajú. Dokonca ani v časoch celosvetovej krízy by sme sa nemali riadiť metódami Divokého západu," doplnil Geisel a vyzval nemeckú spolkovú vládu, aby naliehala na Washington, nech dodržiava medzinárodné pravidlá.

Berlín nie je jediný región, ktorý sa sťažoval na takéto správanie. Francúzski politici nedávno obvinili Spojené štáty, že skupujú v Číne ochranné masky a rúška, ktoré boli určené pre Francúzsko. Faktom je, že Washingtonom zákonom donútil americký konglomerát 3M, aby zásoboval Spojené štáty čo najväčším počtom respirátorov typu N95, aké sa používajú v nemocniciach. Spoločnosť 3M ich vyrába aj v Číne.