KORONAVÍRUS ovplyvňuje aj plány teroristov: Jeden mladík atentát kvôli pandémii urýchlil!

Začiatkom týždňa FBI odhalila zámer 36-ročného Timothyho Wilsona, ktorý vraj chcel v štáte Missouri spáchať bombový útok na nemocnicu, kde teraz liečia osoby nakazené koronavírusom. Útok plánoval dlhé mesiace, ale po prepuknutí pandémie sa rozhodol akciu urýchliť. Keď bol odhalený, spáchal samovraždu, napísal server Politico.

FBI zisťuje, či extrémisti považujú terajšiu krízovú situáciu za príležitosť na útok. Na jednej strane je oveľa menej miest, kde sa ľudia zhromažďujú, čo by efekt atentátu obmedzilo. Na druhej strane sa ale objavujú pre teroristov vhodné terče, napríklad práve nemocnice, upozornil Demers v rozhovore pre server The Crime Report. Obmedzené možnosti majú teraz ľudia, ktorí chcú odísť na Blízky východ, aby absolvovali výcvik, alebo sa pripojili k teroristom. Hranice mnohých krajín sú uzavreté a letecká doprava takmer nefunguje. Americká polícia minulý týždeň obvinila pakistanského lekára, ktorý sa chcel v Sýrii pripojiť k bojovníkom Daeš. Keď bol jeho let na Blízky východ zrušený, rozhodol sa zložito cestovať loďou z Los Angeles. Cestou do Kalifornie bol zatknutý.

Zdroj: SITA/AP/Jerome Delay

Podľa Demersa sa môžu objaviť prípady, kedy budú chorí ľudia používať COVID-19 ako zbraň proti ostatným. Nevyrovnaného jedinca môže navyše domáca izolácia vohnať do náruče extrémistov. "Môže dôjsť k úplne nesprávnej interpretácii terajších udalostí a následnej násilnej reakcie. V podmienkach izolácie je taká hrozba niekoľkonásobne vyššia," varoval bezpečnostný expert Joshua Geltzer.