KORONAVÍRUS Šokujúce správy zo Švédska: Greta Thunbergová možno prekonala koronavírus

ŠTOKHOLM - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová mala v období predchádzajúcich týždňov príznaky podobné tým, aké sa vyskytujú počas ochorenia COVID-19 a rozhodla sa preto ísť do izolácie. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti Instagram.

"Posledné dva týždne som nechodila von. Keď som sa vrátila zo svojej cesty po strednej Európe, izolovala som sa," napísala Thunbergová a dodala, že zostala v samostatnom byte. "Približne pred desiatimi dnami som začala pociťovať isté príznaky - presne v tom istom čase, ako môj otec - ktorý so mnou cestoval z Bruselu," napísala aktivistka. "Cítila som sa unavená, mala som triašku, bolelo ma hrdlo a kašľala som," dodala. Jej otec mal podľa Thunbergovej také isté príznaky, ale oveľa výraznejšie a s horúčkou.

Vo Švédsku ľudí podľa Thunbergovej na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19 nevyšetria, ak si ich stav nevyžaduje okamžitú hospitalizáciu. Osobám, ktoré sa cítia choré, kážu, aby zostali doma a izolovali sa. Webový portál The Local v piatok napísal, že švédske úrady zmenili prístup a namiesto testovania všetkých ľudí, u ktorých sa objavia príznaky, im kážu zostať doma, aby zabránili šíreniu možnej nákazy."Preto som nebola testovaná na COVID-19. Je však veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na kombináciu príznakov a okolností som ju mala," napísala Thunbergová.

Mladá aktivistka sa podľa svojich vyjadrení z ochorenia už zotavila a zdôraznila, "že sa takmer vôbec necítila chorá". Ak by súčasne s ňou nebola bývala vírusom nakazená ďalšia osoba, možno by o ochorení netušila a pripisovala by príznaky únave a prechladnutiu. Toto je podľa nej v súvislosti s vírusom nebezpečné. "Mnohí, najmä mladí ľudia, si príznaky vôbec nevšimnú, alebo spozorujú len veľmi mierne príznaky. Nevedia, že majú vírus a môžu ho preniesť na ľudí z rizikových skupín," uviedla na Instragrame a pripomenula nevyhnutnosť dodržiavania pokynov expertov a úradov a zdržiavať sa doma s cieľom spomaliť šírenie vírusu.