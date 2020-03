KORONAVÍRUS Poslanci maďarského parlamentu začali rokovať o predĺžení stavu núdze

BUDAPEŠŤ - Poslanci maďarského parlamentu začali v pondelok rokovať o vládnom návrhu o predĺžení stavu núdze, ktorý bol vyhlásený 11. marca a v zmysle zákone môže trvať 15 dní. Premiér Viktor Orbán v úvode rozpravy podľa agentúry MTI zdôraznil, že v boji proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu je Maďarsko ešte iba na začiatku a že na tento boj je potrebných mnoho prostriedkov. Predseda vlády konštatoval, že od krízového štábu očakáva v boji proti šíreniu infekcie disciplinované a rozumné hospodárenie so zdravotnými prostriedkami.

"Na Západe je ich nedostatok, dostupná pomoc je iba na Východe -tam sme objednali obrovské množstvá, objednaný materiál priebežne prichádza," dodal Orbán s poznámkou, že prepravu zabezpečuje vyše desiatka lietadiel. Vládny návrh zákona o predĺžení stavu núdze predložila minulý týždeň ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Poslanci o ňom budú môcť hlasovať len v prípade, ak bude prerokovaný v skrátenom konaní, na čo je potrebný štvorpätinový súhlasov poslancov, teda 159 hlasov v 199-člennom Národnom zhromaždení.

Opozičné strany kritizovali Orbánov kabinet a jeho návrh predĺženia núdzového stavu vnímajú ako snahu premiéra získať neobmedzenú moc. Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány v rozprave k návrhu povedal, že je možné súhlasiť s väčšinou vládnych opatrení týkajúcich sa boja proti šíreniu nákazy, ale avizoval, že návrh, ktorý by podľa jeho slov poskytol vláde neobmedzené právomoci, nepodporí.

K opatreniam vlády, ktorých cieľom je pomôcť ekonomike, Gyurcsány podotkol, že tie sú o tom, že štát sa na niekoľko mesiacov vzdá svojich príjmov vo forme daní a odvodov, ktoré však neskôr bude vyžadovať. Avšak v mnohých krajinách vlády pracujú tvrdo na tom, aby boli príjmy ľudí zachované. Spolupredsedníčka opozičnej strany Párbeszéd (Dialóg) Tímea Szabóová vyzvala na finančnú podporu pre tých, čo stratia zamestnanie, a žiadala, aby bolo na nákazu novým koronavírusom testovaných podstatne viac ľudí.

Vládu kritizoval aj predseda Jobbiku Péter Jakab, podľa ktorého lekári a zdravotnícky personál na intenzívnych oddeleniach nemocníc iba teraz dostávajú špeciálne masky. Okrem iného žiadal aj zavedenie regulácie cien. Predseda Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth žiadal, aby núdzový stav mohol byť vyhlásený iba do 30. júna. Po tomto dni by o prípadnom ďalšom predĺžení rozhodol parlament. Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis odmietol, že by vládny návrh zákona znamenal neobmedzenú moc. "Ak parlament neschváli tento zákon, potom vláda v niekoľkých kritických dňoch nebude môcť účinne pracovať," argumentoval. Cieľom vlády je, aby parlament už v utorok schválil predložený návrh.