KORONAVÍRUS Krajiny zápasia so šíriacou hrozbou: NAJNOVŠIE opatrenia štátov vo svete

RÍM/BERlÍN/PRAHA - Pod hlbokým nátlakom hroziacej sa nákazy nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, sa prispôsobujú aj viaceré svetové veľmoci a štáty európskej únie. Hlavnou prioritou je teraz predovšetkým uzatváranie hraníc či posielanie prichádzajúcich občanov zo zahraničia do karantény, no nie všade je to tak.

Štáty na celom svete čoraz ráznejšie prijímajú rozsiahle opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu vrátane odstavenia letísk, uloženia cestovných obmedzení alebo úplného uzavretia svojich hraníc. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dokonca nedávno označila prepuknutie koronavírusu pandémiu. Zosumarizovali sme rozsah opatrení voči koronavírusu vo viacerých krajinách po svete k dnešnému dňu (19. marec 2020).

Taliansko

V Taliansku samotná vláda 10. marca zablokovala krajinu s 60 miliónmi ľudí v snahe zastaviť šírenie vírusu. Obmedzenia budú platiť do 3. apríla . Ľudia lietajúci do Talianska sú podrobení teplotnej kontrole na hlavných talianskych letiskách a krajina pozastavila lety z Číny a Taiwanu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Paolo Santalucia

Nemecko

Platia obmedzenia pozemných hraníc s Rakúskom, Dánskom, Francúzskom, Luxemburskom a Švajčiarskom (tj iba pre cezhraničných dochádzajúcich a dodávok napr. potravín). Karanténa počas 14 dní pre kohokoľvek, kto bol v Taliansku, Švajčiarsku alebo Rakúsku 14 dní pred príchodom. Obmedzenia sa týkaju aj zbytočného voľného pohybu (tj s výnimkou nakupovania potravín, lekárskej starostlivosti).

Maďarsko

Maďarsko uzavrie hranice pre medzinárodných cestujúcich , uviedol to premiér Viktor Orban 16. marca samotnému parlamentu.

Poľsko

Poľsko 13. marca vyhlásilo, že od 15. marca zakáže cudzincom vstup do krajiny a uloží svojim občanom 14-dňovú karanténu pri návrate domov . Vstup bude povolený osobám s povolením na pobyt v Poľsku, uviedol premiér Mateusz Morawiecki. Od 15. marca nie sú povolené žiadne medzinárodné lety ani vlaky, s výnimkou niektorých charterových letov, ktoré vracajú Poliakov z dovolenky.

Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski

Rakúsko

Žiadne priame lety medzi Rakúskom a Spojeným kráľovstvom alebo priame letecké alebo železničné spojenie z Rakúska do Talianska, Francúzska, Španielska alebo Švajčiarska. Cestujúci, ktorí prichádzajú z Talianska cestnou dopravou budú zastavení na hranici a musia predložiť zdravotné osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že na nich nemá koronavírus vplyv. Lyžiarske strediská boli zatvorené 15. marca v Tirolsku, Salzburgu a Vorarlbersku. Reštaurácie a obchody sú otvorené v obmedzenom čase.

Rakúsko zaviedlo hraničné kontroly a zakázalo vstup všetkým osobám, ktoré prichádzajú z Talianska, čínskej provincie Hubei, Iránu a Južnej Kórey, s výnimkou osôb, ktoré majú lekárske osvedčenie nie staršie ako štyri dni, ktoré potvrdzuje, že nie sú nakazení koronavírusom . Cestovanie cez Rakúsko je však možné, pokiaľ v tejto krajine nie sú žiadne zastávky.

Česká republika

Vo štvrtok Česká republika vyhlásila 30-dňový stav núdze a zákaz vstupu cudzincom z krajín postihnutých koronavírusom a čiastočne aj zatvorila svoje hranice. Odchádzajúce cesty do vysokorizikových krajín sú tiež zakázané. Zákaz sa vzťahuje na návštevníkov z Číny, Južnej Kórey, Iránu, Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku, Veľkej Británii, Nórsku, Dánsku a Francúzsku, a tento zákaz nadobudne platnosť v sobotu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Ukrajina

Ukraine International Airlines pozastavila všetky medzinárodné pravidelné lety od 17. do 31. marca po rozhodnutí vlády Ukrajiny dočasne zakázali vstup ľuďom, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny alebo osobami s trvalým pobytom na Ukrajine. Zákaz vstupu pre cestujúcich z Veľkej Británie. Cestujúcim zo Spojeného kráľovstva sa odporúča, aby zvážili odchod čo najskôr.

Veľká Británia

Vláda 17. marca odporúčala občanom, aby sa postavili „proti všetkým nepodstatným cestovaniam do celého sveta“, spočiatku po dobu 30 dní. „Briti, ktorí sa rozhodli, že stále musia cestovať do zahraničia, by si mali byť plne vedomí zvýšeného rizika, že tak urobia. To zahŕňa riziko, že sa nebudú môcť dostať domov, ak sa zavedú cestovné obmedzenia. Každý, kto stále uvažuje o tom, že cestovanie je realistické, pokiaľ ide o úroveň narušenia, ktoré je ochotný a schopný vydržať, a aby sa rozhodol na základe bezprecedentných podmienok, ktorým čelíme," uvádza sa v stanovisku ministerstva zahraničných vecí (FCO).

FCO neodporúča občanom Spojeného kráľovstva, aby sa okamžite vrátili domov, ale tvrdí, že ľudia by mali „pamätať na to, že lety môžu byť zrušené v krátkom čase alebo že zahraničné vlády môžu zaviesť iné cestovné obmedzenia“ a „zohľadniť rýchlu, meniacu sa situáciu a podľa toho plánovať,“.

Čína

Všetci cestujúci prichádzajúci do Pekingu zo zahraničia musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v určených zariadeniach. Tento proces bude na náklady cestujúceho. Medzitým sú medzinárodní obchodní cestujúci povinní zostať vo vybranom počte určených hotelov v Pekingu, kde budú testovaní na prítomnosť vírusu. Nebudú môcť odísť, kým sa nevrátia výsledky ich testov.

Cestujúci prichádzajúci z Iránu, Talianska, Japonska alebo Kórey, ktorí cestujú do Pekingu, Kantonu alebo Šanghaja, sú po celej krajine nútení zostať karanténe 14 dní. V Šanghaji je uvedených 12 krajín, z ktorých budú prichádzajúci cestujúci v karanténe 14 dní. „Odteraz budú všetci cestujúci, ktorí boli v Južnej Kórei, Taliansku, Iráne, Japonsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Švédsku a Belgicku, musieť ísť do karantény na 14 dní,“ stojí vo vyhlásení mestskej samosprávy.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Turecko

Turecké pozemné hranice s Gréckom a Bulharskom boli uzavreté pre odchádzajúcich a prichádzajúcich cestujúcich ako opatrenie proti prepuknutiu koronavírusu, informoval v stredu štátny vysielateľ TRT Haber. Podľa reportéra TRT boli brány stále otvorené pre logistiku. Vláda pozastavuje lety do a z niekoľkých krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Španielska, Nórska, Dánska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Holandska, Talianska, Číny, Južnej Kórey, Iránu a Iraku.

Turecko zastavilo cestovanie do deviatich európskych krajín: Nemecka, Španielska, Francúzska, Rakúska, Nórska, Dánska, Švédska, Belgicka a Holandska. Štátni príslušníci týchto krajín nemôžu prísť do krajiny. Cestujúcim, ktorí prešli cez Rakúsko alebo Belgicko, Čínu, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Irán, Irak, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Južnú Kóreu alebo Švédsko za posledných 14 dní, nemajú povolený vstup alebo tranzit cez Turecko.Oslobodení sú tureckí štátni príslušníci a obyvatelia.

Austrália

Od 20.00 hod. 20. marca Austrália už nepovolí vstup občanom alebo obyvateľom iných krajín než Austrália, pokiaľ nie sú priamymi rodinnými príslušníkmi Austrálčanov, oznámil predseda vlády Scott Morrison v stredu. Dodal, že ľudia s cestovnými plánmi do Austrálie by mali využiť týchto 24 hodín na uskutočnenie alternatívnych opatrení. Austrálčania v zámorí sa stále môžu vrátiť do krajiny, ale po príchode budú v 14-dňovej izolácii.

18. marca Morrison vyhlásil „núdzovú biologickú bezpečnosť“ a oznámil nové obmedzenia vrátane vylepšenia cestovného poradenstva na úroveň 4 - čo znamená „necestujte“. Dodal, že toto cestovné obmedzenie je spôsobené tým, že najväčšie riziko pochádza z dovážaných prípadov - „Austrálčanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia“.

Kanada

Kanada odmietne vstup ľuďom, ktorí nie sú kanadskými občanmi, občanmi USA alebo osobami s trvalým pobytom, informoval premiér Justin Trudeau na tlačovej konferencii v Ottawe 16. marca. Prezident Trump na Twitteri 18. marca potvrdil, že Kanada a Spojené štáty uzavrú svoje hranice s nepodstatnou premávkou.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Väčšina medzinárodných letov do Kanady bude smerovať cez štyri letiská, počnúc 18. marcom. Vnútroštátne lety a lety prichádzajúce z Karibiku, Saint Pierre a Miquelonu, Mexika a USA budú oslobodené.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Spojené štáty americké (USA)

V sobotu viceprezident USA Mike Pence oznámil, že cestovanie z Veľkej Británie a Írska bude od pondelka v noci prerušené . Ide o dodatok k predchádzajúcemu zákazu USA, ktorý sa uplatňuje na 26 krajín v zóne voľného pohybu schengenského priestoru: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko , Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko. Trump v stredu uviedol, že by existovali „výnimky pre Američanov, ktorí sa podrobili náležitým kontrolám“.

Zdroj: SITA/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Neskôr sa usmernenie ministerstva vnútornej bezpečnosti objasnilo, že sa zákaz nevzťahuje na amerických občanov alebo ich rodinných príslušníkov. USA už majú zavedené ďalšie obmedzenia. Cestujúcim, ktorí boli v Číne a Iráne za posledných 14 dní, nebude dovolené prísť . Občania USA, ktorí boli v Číne za posledných 14 dní, môžu vstúpiť na územie USA, ale budú nasmerovaní na jedno z 11 letísk, kde sa podrobia zdravotnej prehliadke. Medzi letiská patria Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Honolulu, Los Angeles, New York (JFK alebo EWR), San Francisco, Seattle a Washington.

Chorvátsko

Okrem chorvátskych štátnych príslušníkov sa cestujúci a posádka leteckých spoločností, ktorí boli v posledných 14 dňoch v čínskej provincii Hubei, nemeckej provincii Heinsberg, Iráne, Taliansku alebo provincii Daegu v Južnej Kórei a provincii Cheongdo, umiestnia do karantény na 14 dní. Od občanov sa bude vyžadovať, aby sa izolovali.

Okrem chorvátskych štátnych príslušníkov, cestujúcich a posádky leteckých spoločností, ktorí boli vo všetkých ostatných regiónoch Číny a Južnej Kórey, Hongkongu, Japonska a Singapuru, sa bude vyžadovať, aby sa 14 dní izolovali.

Dánsko

Hraničná uzávierka je v Dánsku účinná až do 13. apríla. Dánski občania a tí, ktorí prepravujú tovar, budú stále môcť vstúpiť do krajiny. Predsedníčka vlády Mette Frederiksen oznámila tieto opatrenia a uviedla: „Nachádzame sa na nezmapovanom území. Robíme niečo, čo sme predtým neurobili.“ Frederiksen dodala, že si je "istá, že sa cez to dostaneme jedine spolu.“

Zdroj: SITA/AP Photos/Jan M. Olsen

„Všetkým turistom, cestujúcim, dovolenkám a všetkým cudzincom, ktorí nedokážu preukázať dôveryhodný účel vstupu do Dánska, bude zamietnutý vstup na dánske hranice,“ uviedla ďalej premiérka Mette Frederiksen. Uzatvorenie by sa nevzťahovalo na prepravu tovaru vrátane potravín, liekov a priemyselných dodávok.

Fínsko

Samokaranténa počas 14 dní. Niektoré hranice sú uzavreté a letové poriadky sú obmedzené. Cestujúci môžu byť požiadaní o doklad o rezervácii ubytovania. Už 17. marca ministerka vnútra Maria Ohisalo uviedla, že Fínsko od 19. marca začne výrazne obmedzovať dopravu cez svoje hranice.

Grécko

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis 1. marca oznámil, že krajina neprijala žiadne nové žiadosti o azyl najmenej jeden mesiac z dôvodu prepuknutia koronavírusu. Tento krok mal „zvýšiť úroveň odstrašenia“ na hraniciach krajiny „na maximum“.

Grécko 14. marca zakázalo všetky lety do Talianska a do Talianska do 29. marca.

15. marca vyhlásili, že zakážu cestné a námorné trasy, ako aj lety do Albánska a Severnej Macedónie a zakážu lety do Španielska a zo Španielska s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Do Albánska a zo Severného Macedónska budú môcť cestovať iba náklad a občania, ktorí žijú v Grécku.

Atény tiež rozšírili cestovné obmedzenia na Taliansko s tým, že zakazujú trasy pre osobné lode do a zo susednej krajiny, zatiaľ čo v gréckych prístavoch nebude môcť pristávať žiadna výletná loď. Grécko uviedlo, že každého, kto príde zo zahraničia, bude dávať do karantény na dva týždne. Turecké pozemné hranice s Gréckom boli uzavreté pre vstup a výstup cestujúcich ako opatrenie proti prepuknutiu koronavírusu, informoval v stredu štátny vysielateľ TRT Haber.

Rusko

V Rusku sú v súčasnosti povolení štátni príslušníci Číny, Hongkongu, Macaa, Iránu a Talianska, výnimka sa však vzťahuje na posádky leteckých spoločností a cudzincov s pobytom v Rusku. Cestujúci, ktorí boli v Číne, Francúzsku, Nemecku, Južnej Kórei alebo Španielsku a plánujú zostať v Moskve, sa musia úradom telefonicky nahlásiť a zostať sami 14 dní izolovaní. Rusko uzavrie hranicu s Bieloruskom kvôli pandémii, uviedol ruský premiér Michail Mishustin 16. marca po predchádzajúcom uzavretí svojej pozemnej hranice s Čínou.

Španielsko

V Španielsku už bol vyhlásený mimoriadny stav a očakáva sa prísna politika blokovania vrátane obmedzení cestovania do krajiny a von z krajiny. V sobotu sa najmenej päť španielskych lietadiel, ktoré patria k nízkonákladovému leteckému dopravcovi Jet2, vrátilo späť do Veľkej Británie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emilio Morenatti

Spoločnosť uviedla, že koná v reakcii na opatrenia zavedené španielskou vládou. Hranice medzi Španielskom a Portugalskom sa uzavrú do konca pondelka 16. marca, pričom zostane otvorených iba deväť aktívnych priechodov, aby sa umožnil tranzit výrobkov a pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje prekračovanie hraníc.

Egypt

Egypt pozastaví všetku leteckú dopravu na svojich letiskách od 19. marca do 31. marca , uvádza to už od 16. marca premiér Mostafa Madbouly.

Vietnam

Cestujúcim, ktorí boli v posledných 14 dňoch v 26 európskych krajinách schengenského priestoru a vo Veľkej Británii, nebude povolený vstup alebo tranzit cez Vietnam . Podľa vládneho vyhlásenia vydaného v sobotu sa už víza po príchode nebudú vydávať všetkým cudzincom. Cestovné obmedzenia nadobudnú účinnosť o polnoci v nedeľu miestneho času a budú trvať 30 dní.

Slovensko

Vláda na našom území už včera rozšírila núdzový stav na zdravotníctvo na všetky subjekty tohto charakteru. Uzavreli sa viaceré maloobchodné prevádzky okrem potravín, bánk, alebo drogérií. Pri porušení karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia hrozí pokuta až vo výške 1659 eur.