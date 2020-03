ONLINE Svet v zovretí koronavírusu! Česko vyhlasuje núdzový stav, prvé úmrtia vo Viedni a v Poľsku

PRAHA, VIEDEŇ - Krajiny pre koronavírus pristupujú k čoraz dôraznejším opatreniam a zákazom. Donald Trump zakázal Európanom vstup do USA na 30 dní. V Dánsku sa zatvárajú školy, v Taliansku obchody, Česko hlási núdzový stav, Poľsko má prvú obeť. Sledujte s nami ONLINE prenos aj dnes:

16:17 Filipínsky prezident Rodrigo Duterte dnes oznámil, že kvôli epidémii nového typu koronavírusy od nedele na mesiac preruší všetky dopravné spojenie medzi metropolou Manilou a zvyškom krajiny. V hlavnom meste tiež zakázal veľké zhromaždenia, na mesiac uzavrel školy a vyhlásil karanténu pre oblasti, kde sa už nákaza objavila.

16:14 Od stredajšej polnoci kontrolujú maďarské orgány aj hranice so Slovinskom a Rakúskom s cieľom zabrániť šíreniu nákazy novým koronavírusom. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti krízový štáb.

16:04 Belgické ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo, že počas stredy bolo na koronavírus pozitívne testovaných 85 pacientov. Od začiatku epidémie stúpol v Belgicku celkový počet nakazených na 399 osôb, čo však ešte nebude konečný počet, lebo nové prípady boli nahlásené aj počas štvrtka. Ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že dva pozitívne testy na kontamináciu COVID-19 boli potvrdené v opatrovateľskom dome pre seniorov v bruselskej štvrti Watermael-Boisfort.

15:53 Koronavírus sa udrží na povrchu ocele a na umelohmotných materiáloch až 72 hodín. Vyplýva to z pokusov amerických virológov z Národného inštitútu zdravia (NIH) či Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Výsledky boli najprv zverejnené v odbornom periodiku New England Journal of Medicine a vo štvrtok ich priniesol nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

15:50 Všetci Rakúšania, ktorí sa vracajú domov z Talianska, sú povinní zostať 14 dní v domácej karanténe. Predčasné ukončenie je možné len po získaní negatívneho výsledku molekulárno-biologického testu na prítomnosť koronavírusu, informovala vo štvrtok tlačová agentúra APA. V Taliansku, ktoré je epidémiou nového koronavírusu obzvlášť ťažko postihnuté, sa podľa uvedeného zdroja začiatkom tohto týždňa nachádzalo ešte niekoľko tisíc Rakúšanov.

15:43 Vládne opatrenia proti koronavírusu považuje český prezident Miloš Zeman za podstatné. Vyzval ľudí, aby vyhoveli pravidlám a nepodliehali strachu a panike. Na Twitteri to uviedol jeho hovorca Jiří Ovčáček. "Opatrenia prijaté Českou republikou sú zvlášť dôležité z hľadiska ochrany zdravia nás všetkých," uviedol Zeman. Kabinet má plnú podporu prezidenta. "Prosím, akceptujte stanovené pravidlá. Nepodliehajte strachu a panike. Naša krajina vždy dokázala prekonať všetky protivenstvá. Dokážeme to i teraz," uviedol Zeman. Dodal, že všetci majú ťahať za jeden povraz a byť k sebe pozorní a láskaví.

15:30 Počet úmrtí na koronavírus vo Veľkej Británii vyskočil na 10, počet infikovaných vystúpil na 590. Obaja pacienti, ktorí zomreli, mali aj iné ochorenia. Jeden podľahol nákaze v Essexe, druhý v Londýne. 387 prípadov je v Anglicku, 60 v Škótsku, 20 v Severnom Írsku a 19 vo Walese. V súčasnosti nie je jasné, kde v Británii boli diagnostikované zvyšné prípady

15:26 Na nemeckých a rakúskych hraniciach budú o polnoci z piatka na sobotu pre koronavírus znovu zavedené kontroly. Hranice bude možné prejsť na štyroch priechodoch s Rakúskom a na siedmich s Nemeckom. Ďalších sedem bude otevřeno pro přeshraniční styk. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Uzavření hranic dnes vláda nařídila ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi

15:20 Summit EÚ a Číny, ktorý sa mal konať koncom marca v Pekingu, bude pre koronavírus odložený. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, odvolala sa na dva oficiálne zdroje EÚ a dvoch nemenovaných diplomatov. Čína verejne neoznámila termín stretnutia čínskeho premiéra Li Kche-čchianga s predsedami Európskej komisie a Európskej rady Ursulou von der Leyenovou a Charlom Michelom. Diplomati EÚ však uviedli, že k rokovaniam malo dôjsť 30. a 31. marca.

15:10 České ministerstvo financií dnes zverejnilo hlavné opatrenia, ktorými sa chystá uľaviť podnikateľom od vplyvu šírenia koronavírusu. Tzv. liberačný balíček chce predstaviť o niekoľko dní. V súčasnosti ho pripomienkuje zástupcami podnikateľov a odborných komôr. Ide o plošné odpustenie pokuty za oneskorené podanie priznania k dani z príjmu fyzických osôb a úroku z omeškania, a to najneskôr do 1. júla 2020.

15:09 Misia, na ktorej sa spoločne podieľa Európska vesmírna agentúra (ESA) a ruský Roskosmos s cieľom pátrať po stopách života na Marse, sa pre svetovú pandémiu koronavírusu odkladá z roku 2020 na rok 2022, píše agentúra AFP. Spoločnú rusko-európsku misiu na Mars vo štvrtok odložili z dôvodu technických problémov a globálnej pandémie koronavírusu, vysvetlil Roskosmos.

14:55 Juhošvajčiarsky kantón Ticino nariadil zatvorenie všetkých zariadení vyššieho vzdelávania a voľnočasových aktivít a zakázal väčšinu verejných zhromaždení. Snaží sa tak zastaviť šírenie koronavírusu. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AFP. Región Ticino má spoločnú hranicu s Talianskom, ktoré je v karanténe a vírus si tam vyžiadal už vyše 800 ľudských životov.

14:42 Koronavírus sa v Číne začal šíriť začiatkom vlaňajšieho decembra, do Európy sa dostal o necelé dva mesiace neskôr. Dnes je prakticky na celom kontinente okrem Kosova a Čiernej Hory, ktoré nákazu nehlásili. Najhoršie je na tom Taliansko, 12.500 nakazených a 827 mŕtvych. V Číne je nakazených 80.796 ľudí a zomrelo 3 169 obyvateľov. Úmrtia hlásilo celkom 16 európskych krajín, dnes pribudlo Rakúsko a Poľsko, celkom má koronavírus v Európe už takmer tisíc obetí.

Prehľad európskych krajín podľa počtu obetí koronavírusu o 14:00 SEČ:

KRAJINA POČET OBETÍ

Taliansko 827

Španielsko 84

Francúzsko 48

Veľká Británia 8

Belgicko 6

Švajčiarsko 6

Holandsko 5

Nemecko 4

San Marino 3

Albánsko 1

Bulharsko 1

Írsko 1

Poľsko 1

Rakúsko 1

Grécko 1

Švédsko 1

SPOLU 998

14:31 Fínsko odporúča v súvislosti s prepuknutím epidémie nového koronavírusu v krajine neorganizovať do konca mája verejné podujatia s účasťou vyše 500 ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na fínsku premiérku Sannu Marinovú. V tejto škandinávskej krajine oznámili celkovo 109 prípadov nákazy koronavírusom. Len v priebehu posledného dňa potvrdili 50 nových prípadov infekcie.

14:26 Ministri zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky (V4) a Nemecka v súvislosti so šírením koronavírusu v krajinách Európskej únie zrušili osobnú účasť na plánovanom piatkovom stretnutí v Prahe. Rokovanie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. S odvolaním sa na vyhlásenie českého ministerstva zahraničných vecí o tom informoval spravodajský portál Českej televízie ČT24

14:19 Česká vláda dnes pre koronavírus vyhlásila núdzový stav na celom území Českej republiky. Začal platiť od dnešných 14:00 h. Na tlačovej konferencii to po mimoriadnom zasadnutí vlády povedal premiér Andrej Babiš. Núdzový stav je štátne krízové ​​opatrenie vyhlasované v prípade závažných situácií, ktoré v značnom rozsahu ohrozujú životy, zdravie alebo majetok alebo vnútorný poriadok a bezpečnosť. Vláda o vyhlásení núdzového stavu musí podľa ústavného zákona bezodkladne informovať Poslaneckú snemovňu, ktorá môže vyhlásenie zrušiť. Núdzový stav môže trvať až 30 dní, so súhlasom Snemovne aj dlhšie. V Česku je momentálne 96 prípadov nákazy.

14:02 Na takmer 3-tisíc sa vo štvrtok zvýšil počet ľudí nakazených koronavírusom v Španielsku. Ochoreniu už podľahlo doteraz 84 osôb, čo je takmer dvojnásobný nárast, uviedlo španielske ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra AFP.

13:48 Možnosť zrušenia hlavnej vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia Dňa víťazstva, ktorý sa koná 9. mája v Moskve, momentálne nepripadá do úvahy. Vyhlásil to vo štvrtok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorého citovala tlačová agentúra TASS. Na otázku, či Moskva pre epidémiu nového druhu koronavírusu zvažuje zrušenie tohtoročného sprievodu, hovorca odpovedal: "Zatiaľ nie."

13:45 Na 429 stúpol vo štvrtok v Iráne počet obetí nákazy spôsobenej koronavírusom po tom, čo chorobe podľahlo ďalších 75 ľudí. Celkový počet ľudí nakazených koronavírusom v krajine prekročil 10-tisíc. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu iránskeho ministerstva zdravotníctva Kijánúša Džahánpúra.

13:40 Škótska premiérka Nicola Sturgeonová od budúceho týždňa zakázala masové vonkajšie zhromaždenia vyše 500 ľudí.

13:25 Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) odložila vo štvrtok v súvislosti so šírením koronavírusu plánovaný mimoriadny zjazd strany, ktorý sa mal uskutočniť 25. apríla. Členovia CDU si na ňom mali voliť nového lídra strany po tom, čo ich súčasná šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová vo februári ohlásila, že z postu predsedníčky konzervatívcov, ako aj z pozície líderky strany vo voľbách na jeseň 2021 odstupuje. Nový termín konania zjazdu nie je známy.

13:15 Epidémiu nového koronavírusu sa Číne podarilo dostať pod kontrolu. Peking zároveň nepretržite podáva slovenskej vláde najnovšie informácie. V piatok usporiada videokonferenciu s predstaviteľmi krajín strednej a východnej Európy, kde sa chce podeliť o skúsenosti z diagnostiky a liečby ochorenia. Pre TASR to povedal nový čínsky veľvyslanec v SR Sun Li-ťie. Čína už koncom februára obnovila výrobu podľa úrovne rizika v jednotlivých regiónoch. "V súčasnosti miera obnovenia práce v priemyselných podnikoch nad stanovenou veľkosťou postupne vzrastá a mnoho provincií už obnovilo výrobu na viac než 70 percent," uviedol veľvyslanec.

13:10 Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) pozastavila vo štvrtok pre hrozbu nákazy koronavírusom svoje výročné zasadnutie, ktoré malo pokračovať v piatok, píše agentúra AFP.

13:00 Skupina 25 holandských turistov je medzi desiatkami cudzincov, ktorých dali do karantény vo Vietname, keďže táto juhovýchodná ázijská krajina sprísňuje opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AFP. Hanoj oznámil, že celkovo 39 ľudí, väčšinou vietnamských občanov a britských návštevníkov, malo pozitívne výsledky testov na vírus, ktorý spôsobuje paniku po celej krajine s 96 miliónmi obyvateľov. Vo Vietname neboli zatiaľ hlásené žiadne úmrtia.

12:55 Nákazu koronavírusom v Maďarsku potvrdili u ďalších troch ľudí, čím počet infikovaných stúpol na 16, informovala vo štvrtok informačná internetová stránka vlády koronavirus.gov.hu. Testy potvrdili vírus v prípade jedného Iránca, maďarskej ženy a maďarského muža. Žena je v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Jána. Občan Iránu, ktorý je tiež v izolácii v uvedenej nemocnici, bol v kontakte s prvým nakazeným v Maďarsku, tiež Iráncom. Tretím novým nakazeným pacientom je Maďar, ktorý sa vrátil z Izraela. V Maďarsku evidujú 16 nakazených koronavírusom, z nich deviati sú študenti z Iránu, jeden je Brit a šiesti sú Maďari.

12:46 Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier oznámil, že po svojom nedávnom pobyte v Taliansku vstúpil do dobrovoľnej karantény. Zároveň uviedol, že pre hrozbu, ktorú predstavuje koronavírus, sa rozhodol prerušiť všetky stretnutia a podujatia EHSV, ktoré sa konajú v priestoroch aj mimo priestorov tohto poradného orgánu Európskej komisie. Jeho zákaz sa týka aj marcového plenárneho zasadnutia EHSV, ktoré sa malo konať v dňoch 18. a 19. marca. Pozastavenie všetkých činnosti bude trvať do piatka 27. marca.

12:45 Epidémia koronavírusu môže byť "kontrolovateľnou pandémiou" v prípade, že jednotlivé krajiny sprísnia svoje opatrenia v boji proti tomuto vírusu. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra AFP.

"Veľmi nás znepokojuje, že niektoré krajiny nepristupujú k tejto hrozbe s takým politickým záväzkom, ktorý je potrebný na jej kontrolu," povedal.

12:44 Rímske letisko Ciampino prestane od piatka odbavovať lety s prepravou cestujúcich, zatiaľ čo druhé miestne letisko Fiumicino na budúci týždeň vyradí z prevádzky jeden z terminálov. K týmto opatreniam pristúpili v čase, keď aerolínie rušia lety do Talianska v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, informovala agentúra AFP. Hovorca spoločnosti Aeroporti di Roma (ADR), ktorá prevádzkuje obe rímske letiská, uviedol pre AFP, že Ciampino prestane prijímať cestujúcich "v piatok o polnoci".

12:35 Írsky premiér Leo Varadkar oznámil, že školy, zariadenia starostlivosti o deti, verejné úrady a vysoké školy budú zatvorené predbežne do 29. marca. Oznámil tiež zákaz masových zhromaždení s vyše 100 ľuďmi v budove a zhromaždení vyše 500 ľudí vonku. Zamestnanci majú pracovať z domu, keďže zablokovanie nadobúda účinnosť dnes od 18:00. Koronavírus doteraz infikoval 43 ľudí a jedna osoba v Írsku zomrela. Pre koronavírus sú zrušené aj oslavy Dňa sv. Patrika, čo sa vyše 250 rokov doteraz nestalo.

12:32 Na koronavírus bola pozitívne testovaná španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová, ktorú umiestnili do karantény spolu s jej partnerom Pablom Iglesiasom, lídrom radikálnej ľavicovej strany Podemos (Môžeme) a jedným zo štyroch podpredsedov vlády. Informovala o tom vo štvrtok španielska vláda, píše agentúra AFP. "Ministerka (Monterová) je v dobrom stave a druhý podpredseda vlády Pablo Iglesias je v dôsledku tejto situácie taktiež v karanténe," uvádza sa vo vládnom vyhlásení. "Dnes ráno budú testovaní všetci členovia vlády," dodala vláda.

12:30 Čína vzhľadom na obavy zo šírenia koronavírusu zakázala prístup do oblasti Mount Everestu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie organizátorov expedícií. Opatrenie prichádza pred jarnou sezónou výstupov na najvyššiu horu sveta.

12:27 "Svet potrebuje skôr spoluprácu ako jednostranné opatrenia v podobe zákazov cestovania", uviedla vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel po rozhodnutí amerického prezidenta zakázať vstup do Spojených štátov Európanom, aby sa obmedzilo šírenie nákazy. "Koronavírus je globálna kríza, ktorá nie je obmedzená na žiadny kontinent a vyžaduje si skôr spoluprácu než jednostranné kroky. Európska únia nesúhlasí s tým, že rozhodnutie USA o zákaze cestovania bolo prijaté jednostranne a bez konzultácie," uviedli v spoločnom vyhlásení.

12:25 Dvaja senátori Českej republiky, ktorí sa vrátili z Talianska, sú v karanténe. S odvolaním sa na vyhlásenie vedúcej kancelárie Senátu Jany Vohralíkovej o tom informoval vo štvrtok český Denník N. Hovorkyňa Senátu Sue Nguyen oznámila, že senátormi sú Tomáš Goláň (Senátor 21) a Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Nákazu koronavírusom testy nepreukázali. V karanténe sú takisto traja poslanci, Vojtech Munzar, Karel Krejza (obidvaja ODS) a predseda hnutia STAN Petr Gazdík.

12:20 V Poľsku zomrela 57-ročná žena liečená v poznanskej nemocnici. To je prvá obeť koronavírusu v Poľsku. Pacientka bola vo vážnom stave - bola napojená na respirátor v stave farmakologickej kómy. V Poľsku je infikovaných celkom 46 ľudí.

12:02 Európska únia vo štvrtok zhodnotí situáciu, ktorá nastala po rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa zakázať vstup Európanov do Spojených štátov, aby sa obmedzilo šírenie pandémie koronavírusu. Oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel. Mimoriadne stretnutie kľúčových členov kolégia komisárov v tejto súvislosti zvolala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

11:58 Počet prípadov koronavírusu na Blízkom východe prekročil vo štvrtok 10-tisíc. Najviac prípadov má pritom Irán, ostatní nakazení sú najmä ľudia, ktorí túto krajinu predtým navštívili. Štáty regiónu zaviedli rôzne prísne zákazy cestovania od zákazu všetkých komerčných letov v Kuvajte až po zákaz cestovania do 39 krajín v Saudskej Arábii. V Iráne oficiálne registrujú okolo 9-tisíc infikovaných, 354 ich ochoreniu podľahlo.

11:56 Britský spevák James Blunt (46) prepísal v stredu históriu a stal sa prvým hudobníkom, ktorý koncertoval vo Veľkej sále hamburskej Polabskej filharmónie pred prázdnym hľadiskom. Účasť divákov zakázali pre koronavírus, informoval vo štvrtok spravodajský server en24.news. Celý koncert však mohli záujemcovia sledovať naživo na internete. "Bez vás to je len skúška," oslovil Blunt divákov v digitálnom svete. Snažil sa však spolu so svojou štvorčlennou kapelou podať čo najlepší výkon a zaspieval aj svoje najväčšie hity ako You're Beautiful či Goodbye My Lover.

11:55 Hlavný poradca chorvátskeho ministra školstva Marko Košiček povedal, že chorvátske školy dostali v stredu pokyny, ako sa pripraviť na vyučovanie prostredníctvom internetu. Ide o súčasť príprav na aktuálnu pandémiu koronavírusu. Jedným zo základných krokov je aktivovať a overiť platnosť emailových adries všetkých žiakov a študentov. Vo štvrtok prebieha výučba na školách v Chorvátsku normálne. V dôsledku epidémie koronavírusu v susednom Slovinsku a Taliansku však budú od piatka uzatvorené školy a univerzity na Istrii.

11:53 Slovinsko plánuje od pondelka uzavrieť všetky školy, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu. Vo štvrtok to podľa agentúry Reuters povedal slovinský premiér Marjan Šarec. "Toto nariadenie je nevyhnutné... v tejto situácii," uviedol Šarec na sociálnom médiu bez poskytnutia bližších informácií o tom, ako dlho budú školy uzatvorené. V Slovinsku dosiaľ potvrdili 57 prípadov nákazy. Prvé dve základné školy zavreli v krajine už v stredu po tom, ako vírus potvrdili u dvoch učiteliek.

11:52 Taliani sa vo štvrtok zobudili do prísnejších obmedzení, ktoré zaviedla ich vláda v boji proti koronavírusu. Zatvorené zostali všetky obchody s výnimkou potravín, lekární a predajní s tabakom a novinami. Správu priniesla agentúra DPA. Kaviarne a reštaurácie, ktoré predtým mohli fungovať počas dňa, sú od štvrtka zatvorené. Povolené sú iba donášky jedla domov. Výnimku dostali podniky v dopravných uzloch. Otvorené naďalej zostali aj banky a pošty a premáva verejná doprava. Pekárne v Ríme vo štvrtok ráno otvorili v normálnom režime.

11:45 České ministerstvo zahraničných vecí odporúča svojim občanom, aby zvážili predčasný návrat zo Spojených štátov. Reaguje tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať vstup na územie USA cudzincom, ktorí sa za uplynulých 14 dní nachádzali na území schengenského priestoru. Vzhľadom na prijaté opatrenie dôjde podľa českého ministerstva pravdepodobne aj k zmenám v leteckej doprave, a to zrejme už aj počas nadchádzajúceho víkendu.

11:40 Rusko vo štvrtok oznámilo, že poslalo 800 testovacích súprav na koronavírus do krajín ako Irán, Severná Kórea a bývalé sovietske republiky. Informovala o tom agentúra AFP. Súpravy sa dostali do niekdajších sovietskych republík vrátane Uzbekistanu a Azerbajdžanu, ako aj do Iránu, Severnej Kórey (KĽDR) a Mongolska. Spojenec Ruska Irán dostal 500 súprav, ktoré možno použiť na vykonanie 50-tisíc testov.

11:24 Rakúske Tirolsko v stredu potvrdilo, že vírusom sa infikovala aj Slovenka pracujúca v obci Berwang, informovala rakúska verejnoprávna stanica ORF a regionálny webový portál Meinbezirk.at. Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. Toto stredisko bude od soboty na dva týždne zatvorené, oznámil v stredu tirolský hajtman Günther Platter. Medzitým oznámili regióny Vorarlberg a Štajersko, že posúvajú svoj termín komunálnych volieb.

11:13 Manželia Severa Belotti († 82) a Luigi Carrara († 86), ktorí spolu žili 60 rokov, zomreli na koronavírus s rozdielom iba dvoch hodín. Stalo sa to v meste Albino v talianskom Bergame. Údajne doma strávili osem dní v horúčke a potom chorobe podľahli. Ich syn Luca má zlomené srdce: „Zomreli sami, nemohol som ich ani objať.“ Luca Carrara ich nemohol pre nákazu vidieť ani v márnici.

11:01 Lekár z mesta Viedeň uviedol, že 69-ročný muž, ktorý sa vrátil z Talianska a trpel už predtým viacerými chorobami, zomrel vo štvrtok v noci v Kaiser Franz-Josef Spital vo Viedni. Rakúsko vyhlási zákaz návštev v nemocniciach. Je tu už 302 nakazených, 4 ľudia sa zotavili, doteraz sa vykonalo 5 869 testov, od stredy do štvrtka pribudlo 56 nových pacientov, dva nové prípady v Burgenlande. Austrian Airlines zvažujú lety do Spojených štátov po zmrazení vstupu pre Európanov. Hodnota cenných papierov na burze vo Viedni prudko klesá.

10:44 Pre koronavírus je v súčasnosti v zahraničí umiestnených v karanténe sedem občanov Maďarska, informoval vo štvrtok na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Jeden je vo Vietname v karanténe po cestovaní s nakazeným človekom. Na výletnej lodi zakotvenej v kalifornskom Oaklande sú v izolácii dvaja Maďari a na Maldivách štyria. Nakazených je 16 ľudí. Z karantény v Nemecku už prepustili maďarského študenta práva a výletnú loď Diamond Princess zakotvenú pri japonských brehoch už mohli opustiť traja Maďari.

10:42 India na jeden mesiac ruší vydávanie väčšiny víz s cieľom zastaviť šírenie pandémie koronavírusu. Bezvízové cestovanie poskytované občanom žijúcim v cudzine bude až do 15. apríla rovnako zastavené. Tento krok bude mať bezpochyby negatívny dopad na turizmus, hotely aj leteckú dopravu. India má zatiaľ potvrdených 73 prípadov nákazy, uvádza ministerstvo zdravotníctva.

10:38 Rakúske ministerstvo vnútra zakázalo dovolenky všetkým policajným dôstojníkom. Zákaz sa vzťahuje na 25-tisíc policajtov z celej krajiny. Dôvodom má byť aktuálna situácia okolo koronavírusu. Detlef Polay z krízového tímu to tiež potvrdzuje: „Platí všeobecný zákaz dovolenky pre políciu. Jedinou výnimkou sú už schválené dni voľna." Zákaz má platiť do konca apríla.

10:26 Českí obchodníci zaznamenali v posledných dňoch až niekoľkonásobné zvýšenie záujmu o notebooky a počítačové príslušenstvo, zákazníkmi sú predovšetkým firmy. Tie sa snažia narýchlo nakúpiť tieto zariadenia, aby zaistili prácu svojich zamestnancov z domova. Informoval o tom vo štvrtok český spravodajský portál Novinky.cz.

10:24 V Izraeli potvrdili 24 nových prípadov nákazy koronavírusom, ich celkový počet je teraz 100. Informovalo o tom vo štvrtok izraelské ministerstvo zdravotníctva. Premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že vláda sa rozhodla zakázať hromadné podujatia s účasťou vyše 100 ľudí. Predtým Izrael zakázal hromadné podujatia s účasťou vyše 2-tisíc ľudí. V pondelok štát zaviedol dvojtýždňovú domácu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich do krajiny zo zahraničia.

10:22 Alžírsko oznámilo vo štvrtok prvé úmrtie v dôsledku koronavírusu. S odvolaním sa na štátny rozhlas o tom informovala agentúra Reuters. V Alžírsku doteraz potvrdili 20 prípadov nákazy, väčšina je v meste Bulajda neďaleko hlavného mesta Alžír. Alžírsko tento týždeň oznámilo, že zakazuje ekonomické, spoločenské aj politické zhromaždenia.

10:20 Spoločnosť Twitter nariadila všetkým svojim zamestnancom na celom svete, aby v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu pracovali z domu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Začiatkom marca Twitter oznámil povinný tzv. home office pre zamestnancov v pobočkách Južnej Kórey, Hongkongu a Japonska a vo februári pozastavil všetky služobné cesty a podujatia, ktoré nie sú nevyhnutné.

10:10 K 10. hodine dnešného dňa je nakazených vyše 126 000 ľudí a na koronavírus zomrelo vyše 4 600 osôb. Vyliečilo sa však vyše 56-tisíc osôb.

10:00 Čína prekonala vrchol epidémie koronavírusu a počet nových infekcií má naďalej klesajúci trend, oznámila tlačová agentúra DPA. Epidemická situácia zostáva v krajine celkovo na "nižšej úrovni". Čína vo štvrtok ohlásila najnižší počet nových prípadov nákazy od začiatku zverejňovania údajov. Za včerajšok čínske úrady zaregistrovali "len" 15 nových prípadov nákazy a 11 úmrtí. Celková aktuálna bilancia pre Čínu predstavuje 80.793 nakazených a 3 169 úmrtí.

09:57 Český minister vnútra a podpredseda vlády Jan Hamáček rozhodne o obnovení kontrol na nemeckých a rakúskych hraniciach. Od piatkovej polnoci bude zakázané prechádzať hranice inde ako na 11 hraničných priechodoch. Hamáček od vlády tiež chce, aby vyhlásila núdzový stav. Povedal to pred mimoriadnym rokovaním vlády k situácii okolo koronavírusu novinárom a napísal na twitteri. Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtecha (za ANO) sa situácia okolo koronavírusu nevyvíja úplne dobre a je potrebné reagovať rýchlo a razantne.

09:45 V Poľsku potvrdili 13 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet v krajine zvýšil na 44. Informovala o tom vo štvrtok agentúra PAP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva. Prvý prípad nákazy hlásili z Poľska pred týždňom 4. marca. Koronavírus sa medzitým rozšíril do 12 zo 16 vojvodstiev. Zatiaľ v krajine nezaznamenali žiadne úmrtie.

09:40 Spojené štáty majú už vyše 1 200 nakazených. Prezident Trump v nedeľu večer oznámil, že USA nepovolia prílet turistov z 26 európskych krajín nasledujúcich 30 dní s účinnosťou od piatkovej polnoci. Ide o Rakúsko, Belgicko, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litovsko, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko. Akcie európskych leteckých spoločností preto výrazne poklesli. Akcie IAG, vlastníka British Airways a Iberia, klesli o 7 %, Lufthansy o 9 % a Ryanairu o takmer 10 %.

09:23 Poslankyňa francúzskeho parlamentu reprezentujúca Francúzsku Polynéziu je prvým prípadom nákazy koronavírusu v oblasti južného Tichomoria. Informovala o tom agentúra AFP.

Maina Sageová začala pociťovať príznaky v pondelok, dva dni po návrate z Francúzska. Sageová je teraz v samoizolácii vo svojom dome. Jej symptómy nie sú podľa miestnych úradov vážne. Úrady neobjasnili, ako sa Sageová vírusom nakazila. Koncom februára sa stretla s francúzskym ministrom kultúry Franckom Riesterom, ktorého neskôr pozitívne testovali na koronavírus.

09:19 Grécko vo štvrtok potvrdilo prvé úmrtie na koronavírus. Ide o 66-ročného muža, ktorý sa na konci februára vrátil z náboženskej púte do Izraela a Egypta. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Do stredy bolo v Grécku potvrdených 99 prípadov nákazy. V rámci preventívneho opatrenia umiestnili do karantény pasažierov miestneho trajektu, keď jeden člen posádky povedal, že sa necíti dobre. Neskôr vystúpil z dôvodu ďalších zdravotných prehliadok.

09:03 Saudská Arábia pre koronavírus dočasne prerušila cestovanie pre svojich občanov a obyvateľov a zastavila letecké spojenie s niekoľkými krajinami. Opatrenie sa týka Európskej únie, Švajčiarska, Indie, Pakistanu, Srí Lanky, Filipín, Sudánu, Etiópie, Južného Sudánu, Eritrey, Kene, Džibutska a Somálska. Rijád tiež dočasne zakázal vstup na územie kráľovstva pre osoby prichádzajúce z týchto krajín. Saudská Arábia prerušila i osobnú dopravu cez všetky pozemné hraničné priechody do Jordánska

09:00 Aktuálny stav v Rakúsku podľa ministerstva zdravotníctva vo štvrtok je 302 chorých ľudí, 4 ľudia sa zotavili, 56 nových nakazených. Školy sa pre vyššie ročníky zatvoria od budúceho pondelka, pre nižšie ročníky, základné školy a materské školy platí uzávera od stredy Maturity by sa mali odložiť na jún. Múzeá sa zatvárajú až do odvolania. Osobné vlaky smerujúce do a z Talianska boli v stredu úplne zastavené. Štát Tirolsko zakazuje návštevy nemocníc. Lyžovanie v stredisku Ischgl je pozastavené na dva týždne. Kúpeľný hotel v Bad Gasteine ​​v Salzburgu bol uzavretý

08:54 Kuba, Bolívia a Honduras potvrdili v stredu prvé prípady nákazy novým koronavírusom na svojom území. Informovala o tom agentúra DPA. Najviac prípadov zaznamenali v Brazílii (52) a Čile (23). Kuba pozitívne testovala troch talianskych turistov, Bolívia hlásila pozitívny test u dvoch žien vo veku 60 a 64 rokov, ktoré nedávno cestovali do Talianska. Honduras potvrdil testami koronavírus u dvoch žien vo veku 37 a 42 rokov. Jedna sa vrátila zo Španielska, druhá zo Švajčiarska.

08:38 Námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula povedal, že je namieste uvažovať o obmedzení pohybu ľudí vo verejnom priestore. "Sme pomerne malá krajina. Keď bude prípadov veľa a budú sa šíriť, zatvoríme hranice. K tomu v nejakej etape dôjde v mnohých európskych krajinách a malo by sa to koordinovať v rámci Schengenu." Nakazených už majú všetky české kraje, najviac zasiahnutá je Praha so 48 prípadmi. Testy boli vykonané doteraz u 1 816 ľudí. Podpredseda vlády Jan Hamáček žiada kontroly na hraniciach najmä s Nemeckom a vyhlásenie núdzového stavu.

08:20 V Českej republike momentálne evidujú 94 prípadov nákazy koronavírusom. Počas stredy stúpol počet o 31, čo je väčší nárast ako aktuálne za deň v Číne. S odvolaním sa na české ministerstvo zdravotníctva o tom informoval spravodajský server Novinky.cz. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že počet nakazených sa v priebehu noci nezvýšil a stále je nakazených 94 ľudí. Päťsto ďalších otestovaných malo negatívny výsledok. Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok poprel špekulácie, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, že by sa mala uvaliť karanténa na Prahu a uzavrieť obchody.

08:10 Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v stredu ľudí a krajiny, aby sa zjednotili proti hrozbe nového koronavírusu. Správu priniesla agentúra DPA. "Je to výzva na zodpovednosť a solidaritu," vyhlásil Guterres. "V čase, keď bojujeme s vírusom, nesmieme dovoliť, aby sa šíril strach," vyzval.

"Spoločne môžeme stále zmeniť kurz tejto pandémie. Veda nám hovorí, že keď krajiny v odpovedi na vírus zisťujú jeho prítomnosť, testujú, izolujú, sledujú a mobilizujú svojich obyvateľov, môžeme urobiť veľa pre zmiernenie následkov," povedal.

06:26 Čína zaznamenala za stredu len 15 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najmenej od 20. januára, keď začala zverejňovať takéto celonárodné údaje. Vo štvrtok ráno to podľa agentúry DPA a AP oznámila čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC) s tým, že v krajine došlo aj k 11 novým úmrtiam.

Osem spomedzi najnovších úmrtí a desať nových prípadov nakazených zaznamenali v stredočínskej provincie Chu-pej, epicentre nákazy. V Číne tak aj s novými prípadmi dosiaľ zaznamenali 80.793 ľudí nakazených koronavírusom a 3169 úmrtí. Spomedzi nakazených zároveň už bolo z nemocníc po vyliečení prepustených 62.793 ľudí, zatiaľ čo 14.831 sa stále podrobuje liečbe.

Južná Kórea, ktorá je po Číne, Taliansku a Iráne najzasiahnutejšou krajinou a po Číne ako prvá evidovala značný počet nakazených, vo štvrtok oznámila 114 nových prípadov nákazy, a teda najmenej za ostatné dva týždne. Evidovala tiež šesť nových úmrtí.

05:56 Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odporučilo Američanom, aby prehodnotili svoje plány vycestovať do zahraničia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. "Ministerstvo zahraničných vecí odporúča americkým občanom, aby prehodnotili vycestovanie do zahraničia z dôvodu celosvetového dosahu ochorenia Covid-19 (pozn. tak sa označuje choroba, ktorú koronavírus spôsobuje)," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie USA, z ktorého cituje agentúra AFP.

Ministerstvo vydalo takéto vyhlásenie len krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od piatka zakážu USA na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.

04:45 Americký herec Tom Hanks a jeho manželka, americká herečka Rita Wilsonová, ktorí sú aktuálne v Austrálii, majú koronavírus. Pozitívne výsledky ich lekárskych testov vo štvrtok oznámil na Instagrame samotný Hanks. Uviedol, že on aj Wilsonová dostali teplotu počas pobytu v Austrálii, kde bol Hanks v súvislosti s prípravou nového filmu o živote Elvisa Presleyho, píše agentúra AFP.

"Ahoje priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu, a nejaké telesné bolesti... Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus, a testy nám vyšli pozitívne," napísal 63-ročný Hanks v príspevku na Instagrame.

03:49 Americká basketbalová liga NBA sa až do odvolania rozhodla počnúc štvrtok zrušiť všetky zápasy aktuálnej sezóny. K takémuto rozhodnutiu pristúpila po tom, ako sa u jedného z hráčov basketbalového tímu Utah Jazz predbežne po lekárskych testoch potvrdilo ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. S odvolaním sa na oznámenie NBA o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.

Výsledok lekárskeho testu s pozitívnym nálezom bol známy krátko pred začiatkom zápasu medzi tímami Utah Jazz a Oklahoma City Thunder a začiatok zápasu z tohto dôvodu náhle odložili. NBA však neskôr uviedla, že hráč s pozitívnym testom na ihrisku v tom čase nebol.

02:49 Americký prezident Donald Trump v stredu večer miestneho času oznámil, že USA zakážu od piatka na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie. K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP a britský denník The Guardian.

"Aby sme sa vyvarovali príchodu nových prípadov (nákazy)... pozastavíme na nasledovných 30 dní všetky cesty z Európy do Spojených štátov. Tieto opatrenia začnú platiť v piatok o polnoci," povedal Trump podľa agentúry AFP v prejave k svojim spoluobčanom.

Dodal, že v Európe zaznamenali veľa prípadov nákazy pre to, že tamojšie vlády nedokázali pozastaviť cesty z Číny, kde epidémia koronavírusu koncom vlaňajšieho roka vypukla. Trump zároveň vyzval starších Američanov, aby sa čo najviac vyhýbali cestovaniu. Starší ľudia musia byť podľa jeho slov "veľmi opatrní". Domovy pre seniorov tiež nabádal, aby dočasne pozastavili prijímanie takých návštev, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.

22:21 V Taliansku zatvoria v súvislosti s rýchlym šírením nového koronavírusu všetky obchody okrem potravín a lekární. Na svojom účte na Facebooku to v priamom prenose uviedol taliansky premiér Giuseppe Conte.

"Zatvárame obchody, bary, pohostinstvá a reštaurácie. Donášky do domu sú povolené," uviedol podľa agentúry AFP Conte, ktorý zároveň svojich spoluobčanov vyzval, aby nestrácali nádej. Otvorené naďalej zostanú banky, pošty, podniky a premávať bude verejná doprava. Premiér tiež apeloval na to, aby jednotlivé firmy svojim zamestnancom umožnili v čo najväčšom rozsahu pracovať z domu.

"Nech si nikto nemyslí, že v najbližších dňoch uvidíme účinky prísnych opatrení, ktoré sme prijali len pred niekoľkými dňami. Ak sa počet infekcií okamžite nezníži, neznamená to, že nefungujú," varoval Conte. Občanom Talianska poďakoval za spoluprácu v boji proti epidémii. "Teraz však musíme urobiť ďalší krok k izolovaniu nákazy. Zdravie je najvyššou prioritou," uviedol premiér.

22:09 V Dánsku z dôvodu rýchleho šírenia koronavírusu od pondelka zatvoria na dva týždne všetky verejné školy, univerzity i škôlky. Oznámila to v stredu večer dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorú citovala agentúra DPA.

Premiérka ďalej uviedla, že na platenú dovolenku budú poslaní všetci zamestnanci verejného sektora, ktorí nevykonávajú tzv. kritické funkcie, uvádza dánska verzia portálu The Local. Takéto "drastické opatrenia" sa podľa dánskej vlády nebudú vzťahovať na pracovníkov v zdravotníctve, domovy s opatrovateľskou službou či políciu.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.