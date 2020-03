Mladík sa vyhrážal útokom na mešitu v Christchurch: Skončil v rukách polície

AFP spresnila, že správa s hrozbou bola zverejnená v aplikácii Telegram na zdieľanie šifrovaných správ. Obsahovala fotografiu maskovaného muža, ako sedí v aute pred mešitou Al Noor v Christchurchi. Snímku sprevádzal text s vyhrážkami a emoji zbraní. Políciu na túto správu upozornil občan.

John Price, policajný veliteľ v okrese Canterbury, súčasne informoval, že snímku z aplikácie analyzuje teraz hlavný cenzor Nového Zélandu David Shanks, ktorého úlohou je stanoviť, či ide o neprimeraný vizuálny materiál. Ak by to bol tento prípad, jeho šírenie na internete by bolo trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody až na 14 rokov.

Shanks minulý rok zakázal šírenie videozáznamu zo streľby v Christchurchi, ktorú jej páchateľ vysielal naživo na Facebooku. Muža, ktorý tento záznam neskôr zdieľal, odsúdili na Novom Zélande na šesť mesiacov väzenia.

Predpokladaný páchateľ vlaňajších útokov v mešitách identifikovaný ako austrálsky pravicový extrémista Brenton Harrison Tarrant bude od 2. júna pred súdom čeliť obvineniam z terorizmu, 51-násobnej vraždy a 40 pokusov o vraždu. Masaker v Christchurchi sa odohral 15. marca 2019 a vyžiadal si životy 51 ľudí. Je označovaný za najväčší masový útok v dejinách Nového Zélandu.