Trump sa púšťa do tvrdého boja: Zažaloval denník The New York Times

Donald Trump na tlačovej konferencii o koronavíruse

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

WASHINGTON - Volebný tím amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu oznámil, že zažaloval denník The New York Times za nepravdivé výroky o ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.