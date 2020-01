Svet čelí kríze vzdelávania: Do školy nechodí 258 miliónov detí

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Svet čelí "alarmujúcej" kríze vzdelávania, upozornila zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Amina Mohammed. Poukázala pritom na 258 miliónov detí do 17 rokov, ktoré nechodia do školy.