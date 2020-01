Najslávnejšiemu mauzóleu hrozí zánik: Ruskí aktivisti sú za pochovanie Leninovho tela

Moskva, Ruská federácia

Ľudskoprávni aktivisti v Rusku navrhujú, aby komunistické strany vzali na seba náklady spojené so starostlivosťou o telo vodcu ruských boľševikov Vladimira Uľjanova Lenina vystavené v mauzóleu v Moskve alebo ho dali pochovať. Podľa agentúry RIA Novosti to navrhla šéfka Výboru pre občiansku pomoc a členka správnej rady združenia Memorial Svetlana Gannuškinová, ktorá sa domnieva, že na znak úcty k Leninovi by bolo lepšie jeho telo pochovať.