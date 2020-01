Thunbergová: Naše požiadavky zastaviť investície do fosílnych palív odignorovali

DAVOS - Výzvy adresované globálnym korporátnym elitám počas Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose na okamžité zastavenie investícií do fosílnych palív boli ignorované. V piatok to podľa agentúry AFP v dejisku WEF povedala švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

"Mali sme niekoľko požiadaviek (na Svetové ekonomické fórum). Tieto požiadavky boli, samozrejme, úplne ignorované. Nič menej sme neočakávali," povedala Thunbergová na tlačovej konferencii v záverečný deň tohto vrcholného zasadnutia v švajčiarskom lyžiarskom stredisku. Thunbergová si na 50. zasadnutí WEF vyslúžila veľkú pozornosť delegátov, ako aj rôznu kritiku. Americký minister financií Steven Mnuchin napríklad vo štvrtok povedal, že Thunbergová by mala ísť študovať ekonómiu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

Švédka na otázku novinárov, aby reagovala na jeho slová, odpovedala: "Nemá to, samozrejme, nijaký účinok. Stále nás takto kritizujú". Podľa Thunbergovej "keby sme si z toho niečo robili, neboli by sme schopní robiť, čo robíme." Mnuchina sa vo štvrtok opýtali na požiadavku 17-ročnej aktivistky okamžite zastaviť investície do fosílnych palív.

"Kto je ona? Hlavná ekonómka? Pre ľudí, ktorí volajú po tom, aby sa prestali používať fosílne palivá, mám odkaz: Sú tu závažné ekonomické prekážky týkajúce sa pracovných miest," reagoval americký minister financií. Slovná roztržka medzi Mnuchinom a Thunbergovou podľa AFP ilustruje napätie na zasadnutí WEF v Davose, ktoré vyplýva z meniacich sa klimatických podmienok na Zemi. Vlády a veľké spoločnosti sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, aby v tejto veci podnikli náležité opatrenia.