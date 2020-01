Sexuálne monštrum z Manchestru: VIDEO Znásilnil najmenej 190 mladíkov, použil vždy rovnaký trik

LONDÝN - Britský súd poslal v pondelok na doživotie do väzenia indonézskeho študenta, ktorý bol v štyroch oddelených procesoch usvedčený zo 136 prípadov znásilnení. Reynhard Sinaga lákal do svojho bytu mladých mužov, ktorých omámil a následne sexuálne napádal.

Svoje činy si nahrával na mobilný telefón a fotografoval. Násilníka z Manchestru zachytili bezpečnostné kamery pri jeho byte. Indonézskeho doktoranda usvedčili, že nalákal dohromady 48 mužov, ktorých si vyhliadol v manchesterských kluboch, do svojho bytu, kde ich omámil drogou GHB a následne na nich sexuálne zaútočil. Preukázať sa mu podarilo 159 sexuálnych trestných činov, z toho 136 znásilnení. Podľa polície sa jeho obeťami stalo najmenej 190 mužov, mnoho z nich sa však zatiaľ nepodarilo identifikovať. Zdroj: Manchester City Police

Sinagovi, ktorý žije v Británii od roku 2007, súd uložil doživotný trest s podmienkou, že za mrežami bude musieť stráviť najmenej 30 rokov. Doživotie dostal Indonézan i v predchádzajúcich procesoch, vtedy však s podmienkou najmenej dvoch desaťročí pobytu za mrežami. „Podľa mňa ste vysoko nebezpečný, ľstivý a nečestný jedinec, ktorého prepustenie na slobodu nikdy nebude bezpečné,“ vyhlásila sudkyňa Suzanne Goddardová, ktorá Sinagu označila za „zlého sériového sexuálneho predátora“ a súhlasila s výrokom jednej z obetí, ktorá ho popísala ako „monštrum“. Zdroj: Manchester City Police

Podľa štátneho zástupcu Iana Rushtona je Sinaga najhorším páchateľom znásilnenia v britských právnych dejinách a „možno i na celom svete“.

Muži si po prebudení nič nepamätali

Sinaga si vyhliadol mladých mužov v priemere okolo dvadsaťjeden rokov, ktorí boli podnapití a v bare, klube alebo v ich okolí sa ocitli sami. Mnohých nalákal do svojho bytu tak, že im sľúbil miesto na prespanie, možnosť dobiť mobilný telefón alebo ďalší drink, uviedla agentúra Reuters. Väčšina obetí bola heterosexuálna a na to, čo sa im stalo, sa po prebudení pamätali len veľmi málo alebo vôbec.

Sinagu sa podarilo dolapiť až potom, čo sa jedna z jeho obetí v roku 2017 prebrala počas útoku, šla na políciu a priniesla so sebou i jeden zo Sinagových mobilných telefónov, v ktorom boli desiatky hodín videí a najmenej 300-tisíc fotografií urobených pri ďalších znásilneniach. Sinaga pri súde tvrdil, že so všetkými mužmi mal dobrovoľný styk a plnil len ich sexuálne fantázie. Chceli vraj mať sex a hrať pri tom, že sú mŕtvi. Vyšetrovatelia to však označili za absurdné a upozornili, že niekoľko obetí na videách počuteľne chrápe.

V Británii vlani vo väzení zavraždili pedofila

Sinaga sa svojimi hroznými činmi zaradil medzi páchateľov najväčšieho počtu znásilnení na svete. Súd mu ich síce preukázal „len“ 136, ak sa však dopustil viac ako 190 znásilnení, ako tvrdí britská polícia, patrí medzi najhorších doteraz známych násilníkov.

Medzi nich sa počíta i Japonec Joji Obara, ktorý má na svedomí najmenej 150 žien. Aj on si podobne ako Sinaga obete pri znásilňovaní natáčal. Svoje činy spáchal v Japonsku a medzi jeho ciele patrili Japonky i cudzinky. Obara sa okrem mnohých znásilnení dopustil aj vrážd dvoch mladých žien. V roku 1992 zavraždil Austrálčanku Caritu Ridgwayovú a o osem rokov neskôr Britku Luciu Blackmanovú. Súd sa začal jeho prípadom zaoberať v roku 2001 a v roku 2007 ho poslal na doživotie za mreže. Zdroj: SITA/AP Photo/Christophe Ena

Ďalším známym sexuálnym predátorom je Juhoafričan Fanwell Khumalo, ktorý zneužil najmenej 103 dievčat vo veku od sedem do trinásť rokov, a to v rokoch 1999 až 2001. Najčastejšie sa vydával za policajta a tvrdil, že potrebuje poradiť s cestou. Potom deti vlákal do opustených domov alebo parkov a zneužil ich. Aj on dostal doživotný trest väzenia.

Na štvrtej priečke je britský pedofil Richard Huckle, ktorý zločiny spáchal v rokoch 2006 až 2014 v Malajzii, kde pôsobil ako učiteľ a údajne sa prezentoval ako zbožný kresťan. Hoci sa Huckle mohol dopustiť až dvesto znásilnení, súd mu ich preukázal „len“ 71. Za svoje činy dostal v roku 2016 vtedy dvadsaťosemročný muž doživotie. Vlani na jeseň ho však vo väzení dobodali na smrť spoluväzni.