Chvíle ako z najhoršieho sna: Sexuálne zverstvá násilníka, dievča (14) z pekla zachránila táto vec

Toto by nechcel zažiť nikto. 14-ročné dievča prežila chvíle ako zo zlého sna. Minulý týždeň v utorok ju uniesli do motela, nadrogovali a sexuálne napadli. Násilník svojej obeti zrejme nezobral mobilný telefón, čo 14-ročnému dievčaťu zachránilo pravdepodobne život.

Dievčina napriek všetkému bola schopná infromovať prostredníctvom aplikácie Snapchat priateľov, že bola unesená a nevie, kde je, uviedla polícia v San José. Priatelia dievčiny následne využili službu určovania polohy aplikácie a zavolali na číslo 911. Policajti šli ihneď preveriť podozrivé okolnosti v moteli v San José.

Vďaka aplikácii Snapchat ju priatelia lokalizovali a polícia jej prišla na pomoc Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

Polícia po príchode na miesto objavila dievča, ktoré bolo v miestnosti a aj násilníka, ktorým je 55-ročný Albert Thomas Vasquez. Ten bol následne zatknutý, poslaný do väzenia v okrese Santa Clara a obvinený zo znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 14 rokov a ďalších trestných činov. Aktuálne je vo väzení v San José bez možnosti kaucie.

"Vasquez sa údajne stretol s dievčaťom v utorok a dal jej drogy, aby a stala neschopnou," uviedla polícia. Potom povolal dvoch ďalších mužov, Antonia Quirino Salvadora (34) a Hedibertoa Gonzalez Avarenga (31), aby mu pomohli pri únose.

Thomas Vasquez a jeho komplici Antonio Quirino Salvador a Hediberto Gonzalez Avarenga Zdroj: San Jose Police Department

Traja podozriví umiestnili dievča do svojho vozidla proti svojej vôli, kde ju Vasquez sexuálne napadol ešte predtým, ako prišli do motelu v San Jose, informovala polícia. Podozriví priviedli dievča do motelu v druhom poschodí, kde ju podľa polície Vasquez opäť sexuálne napadol.

Salvador a Avarenga boli v stredu tiež zadržaní v San Jose a poslaní do väzenia v okrese Santa Clara na základe obvinenia z únosu a sprisahania.