Koniec flákania v práci! Firmy plánujú urobiť z návštevy toalety bolestivý zážitok

Nová šikmá toaleta, podľa britského denníka The Sun navrhnutá tak, aby ľudí rýchlejšie dostala von z kabínky, by mohla byť pre administratívnych pracovníkov tým povestným hnacím motorom. Sedadlo StandardToilet je pomerne nepohodlne sklonené v uhle 13 stupňov, čo núti používateľov, aby si naň čupli, nie sadli. Zvýšená námaha nôh motivuje ľudí, aby svoju činnosť ukončili do piatich minút.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX