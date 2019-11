Hrdinovia londýnskej drámy: Ozbrojeného teroristu zadržiavali hasiacim prístrojom a klom z narvala!

Útočník Usman Khan (28) bol podľa britského denníka Mirror údajne pozvaný na justičnú konferenciu o rehabilitácii väzníc vo Fishmongers Hall na severnej strane London Bridge. Tam aj zaútočil. Po jeho útoku nožom zomrel jeden muž a jedna žena, ich mená zatiaľ neboli zverejnené. V nemocnici zostávajú dve zranené ženy a jeden muž.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0