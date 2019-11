Johnson sa vyjadril jasne: Podporu Trumpa pred voľbami nepotrebuje

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson, ktorý by rád priviedol svoju Konzervatívnu stranu k víťazstvu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, sa v piatok ohradil proti tomu, aby mu pred voľbami vyslovoval podporu americký prezident Donald Trump. Ako vysvetlil, považuje Spojené štáty za blízkeho priateľa, ale nemyslí si, že by takáto podpora bola vhodná.

Trump sa pritom dlhodobo netají tým, že sa mu Johnson páči, často ho pripodobňuje k sebe a nedávno napríklad napísal, že Johnson je podľa neho "presne ten správny typ človeka pre tieto časy". Na otázku londýnskej rozhlasovej stanice LBC, či je takáto podpora vítaná, Johnson odvetil, že nie.

"Najlepšie by bolo, keby sa blízki priatelia a spojenci, akými Spojené štáty a Veľká Británia sú, nezapájali navzájom do svojich predvolebných kampaní," povedal Johnson. Trumpova podpora by totiž podľa neho mohla mať aj opačný efekt, čo britský premiér dokumentoval na príklade z roku 2016, keď vtedajší americký prezident Barack Obama pred referendom o brexite podporil zotrvanie Británie v únii, no jeho slová mali na britských voličov skôr opačný účinok.