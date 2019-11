Vypočúvanie v prípade Trump: Bývalá poradkyňa kritizovala republikánov za tvrdenia o Ukrajine

Hillová, ktorá bola Trumpovou poradkyňou pre Rusko do leta tohto roku, vo svojom vystúpení kritizovala republikánov za tvrdenia, že do prezidentských volieb v USA v roku 2016 zasahovalo nie Rusko, ale Ukrajina. Podľa denníka The Guardian to označila za "fiktívny naratív, ktorý vymysleli a rozšírili samotné ruské bezpečnostné služby."

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Upozornila tiež, že Rusko bude pokračovať v ovplyvňovaní amerických volieb. V tejto súvislosti žiadala nešíriť "politicky motivované klamstvá, ktoré tak jasne podporujú ruské záujmy." Uviedla, že pochybnosti týkajúce sa legitimity výsledku volieb v USA sú "presne to, v čo ruská vláda dúfa. Chcú postaviť voličov proti sebe".

Holmes vypovedal, že Trump sa telefonicky pýtal veľvyslanca Spojených štátov pri EÚ Gordona Sondlanda, či je ukrajinské vedenie pripravené začať vyšetrovanie jeho pravdepodobného súpera v prezidentských voľbách Joea Bidena. Po tom, ako Holmes vyhlásil, že počas tohto telefonátu spoznal Trumpov hlas, prezident USA okamžite reagoval a vo svojom tvíte toto jeho tvrdenie bagatelizoval, keď napísal, že on mal a má dobrý sluch, ale niečo také nie je možné bez hlasitého odposluchu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Na vypočúvania Hillovej a Holmesa reagoval aj Biely dom. Vo vyhlásení jeho hovorkyne Stephanie Grishamovej sa uvádza, že ich výpovede boli založené len na ich subjektívnom hodnotení a neobsahujú žiadne dôkazy. V texte vyhlásenia sa píše, že uvedení dvaja svedkovia, ako aj všetci ostatní, nemajú žiadnu informáciu o tom, prečo USA dočasne pozastavili pomoc Ukrajine. Podľa hovorkyne sú kongresmani za Demokratickú stranu, ktorí iniciovali procedúru impeachmentu, "motivovaní chorou nenávisťou k (prezidentovi USA Donaldovi) Trumpovi".

Verejné vypočúvanie sa začalo minulý týždeň ako súčasť procesu obžaloby Trumpa. Vyšetrovanie vedú členovia opozičnej Demokratickej s cieľom zistiť, či sa konanie šéfa Bieleho domu rovná "vážnym zločinom a previneniam". Trump podľa niektorých tvrdení požiadal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina začala vyšetrovať rodinu jeho možného rivala Joea Bidena vo voľbách v roku 2020 - pritom na Zelenského robil nátlak tým, že pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine, americkému spojencovi, ktorý čelí agresii Ruska. Demokrati tvrdia, že telefonát dokazuje, že Trump zneužil svoj úrad na nátlak na zahraničného lídra, aby mu ten politicky pomohol.