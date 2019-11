VIDEO: Beštiu usvedčila bezpečnostná kamera: S krásnou dievčinou mal sex a... Hrozné, čo urobil potom

Desivé zábery usvedčujú vraha britskej študentky Grace Millanovej. Vidno na nich, ako muž nevzrušene ťahá kufor obsahujúci jej nahé telo cez dvere bytu do výťahu a na prízemí ho preloží do prenajatého automobilu, aby ju mohol odviezť do lesa a niekde zahrabať. Muž (27), z právnych dôvodov nemenovaný je podozrivý z vraždy a bol obvinený, že 2. decembra minulého roka v novozélandskom Aucklande spútal a päť minút škrtil britskú študentku pre svoj sexuálny pôžitok, keď predtým dievčinu v predvečer jej 22. narodenín pozval do svojho bytu. Dnes mali členovia súdnej poroty možnosť vidieť toto video. Muž, ktorý Grace spoznal cez zoznamku Tinder na internete, vzal prázdny vozík na batožinu do výťahu na tretie poschodie v mestskom hoteli CityLife, kde žil. Tam zrejme zabil svoju obeť počas rande, ktoré si spolu dohodli na zoznamke Tinder. O pár minút neskôr odviezol batožinový vozík späť do výťahu. Boli na ňom dva kufre, z ktorých jeden podľa vyšetrovateľov obsahoval Gracinu mŕtvolu, skrútenú a natlačenú dovnútra v takzvanej polohe plodu. Keď zabezpečil väčší kufor, aby sa neprekotil, pokojne vyviezol „batožinu“ z budovy do prenajatého auta. Rodičia nešťastného dievčaťa, podnikateľ v oblati nehnuteľností David Millane (61) a jeho manželka Gill (60) z Wickfordu v Essexe dnes pred súdom sledovali desivý záznam – a plakali. Dnes sa na súde objavili aj zábery kufra, v ktorom bola nájdená ich dcéra, zahrabaného v lese, v blate a listoch, rovnako ako zábery, na ktorých vrah ide na rande s inou ženou a kupuje si kufor a lopatu, ktorou vlani v decembri vykopal svojej obeti plytký hrob. Na súde neplakali iba Millanovci, slzy si utierala aj ich styčná dôstojníčka vyšetrovateľka Toni Jordanová. Súd tiež vypočul bývalú novinárku, s ktorou si dal obžalovaný rande v deň, keď prevážal telo Grace Millanovej. Povedala, ako jej počas rozhovoru pokojne rozprával príbeh muža, ktorý náhodou zabil ženu pri sexe a bol preto odsúdený. „Je to šialené, chlapec urobí jeden nesprávny krok a ide do väzenia na zvyšok svojho života,“ povedal jej.

Počas súdneho pojednávania sa však sieť lží obžalovaného, že nikoho nezabil, postupne rozpadala. Súdu boli predložené dôkazy z bezpečnostnej kamery v rozpore s jeho tvrdením, že mal rande s Grace v krčme a ona potom odišla živá a zdravá. Muž tvrdil, že ďalej pil s priateľmi, až sa veľmi opil a nasledujúci deň sa prebudil až o 10.00, ale bol nútený pripustiť, že klamal, keď mu detektívi predložili dôkazy opäť z kamery. Pri jednom z dávnejších výsluchov mu položili na stôl fotografiu čerstvej absolventky univerzity, ktorá bola vtedy ešte považovaná za nezvestnú. Muž však chladnokrvne tvrdil, že sa rozlúčil s Grace „objatím a bozkom na tvár“ a povedal jej, že dúfa, že ju uvidí nasledujúci deň na oslave jej 22. narodenín. Kamera z výťahu v dome, kde býval, ho však usvedčila z klamstva.Potom sa spil do nemoty v krčme a v nasledujúci deň sa prebudil vo svojom byte v domnienke, že ho tam dopravil recepčný. Muž priznal, že sa počas víkendov opíjal, keď „mu preskočilo“ a keď si dal pár koktailov s Grace, šiel k baru a vypil ešte 10 pohárov piva Tui, pričom zaplatil v hotovosti a pozval na drink ešte ďalších 20 ľudí. Ráno sa vraj prebudil, „trochu zvracal“, pozrel na svoj telefón a videl, že je 10 hodín. Pokúsil sa kontaktovať Grace cez Tinder, ale neodpovedala. Neskôr si dal na raňajky „škótsky stejk, stredne prepečený, s hríbmi, hranolčekmi a šalátom“, potom si zdriemol a mal sa stretnúť s kamarátom z práce. Zdroj: FB/G. M. Vyšetrovateľ mu povedal, že prebieha pátranie po Grace, ktorú rodičia nahlásili ako nezvestnú, a spýtal sa, či podozrivý dobrovoľne poskytne vzorku DNA. „Stopercentne,“ povedal muž. „Viem, že som nevykonal nič zlé, takže to rád urobím.“ „Veľmi, veľmi sa znepokojujeme o jej bezpečnosť,“ povedal mu na to vyšetrovateľ. „Možno je mŕtva a je možné, že ste to urobili.“ Namiesto odobratia vzorky DNA mu však vyšetrovateľ o niekoľko minút povedal: „Dosiahli sme bod, v ktorom vás musíme informovať o vašich právach.“ Mužovi ukázal fotografiu, na ktorej vstupuje do hotela CityLife, kde býval, v nedeľu o 8,15 hod. ráno s kufrom, ktorý si kúpil v to ráno, a povedal mu: „Nepovedali ste pravdu. Klamali ste.“

Muž povedal: „Hovorím s vami úprimne a čestne, ten kufor mám stále vo svojej izbe. Možno som si zmýlil čas, ale ak predpokladáte, že som ten kufor na niečo použil, stále ho mám vo svojej izbe a môžete si ho vziať. Kúpil som ho vo Warehouse v ten deň, pretože som si musel odsťahovať všetky veci z izby.“ Muž hovoril o prikrývkach, vankúšoch a osobných veciach. V skutočnosti, ako uviedla obžaloba pred súdom, použil kufor na prenos Gracinho tela do auta a transport do vzdialeného, ​​hustého lesa, kde ho v pondelok ráno pochoval v plytkom hrobe. Detektívi tvrdia, že si kúpil druhý identický kufor, ktorý zostal v jeho izbe v CityLife, čo opäť potvrdili zábery kamery z obchodu Warehouse. O 8,15 hod. bol späť vo svojom byte i s kufrom, uviedla prokuratúra, a pred 8,45 hod. navštívil obchod, v ktorom kúpil bielidlo alebo podobný čistiaci prostriedok, a opäť sa vrátil do bytu. O dve hodiny neskôr šiel do pobočky autopožičovne Apex, aby si prenajal malé červené auto.

V ten deň si dal rande s inou ženou, medzitým nakupoval ďalšie prostriedky na čistenie kobercov a prenajal si ďalšie auto. O 21.27 večer vyviezol na 3. poschodie batožinový vozík a o štyri minúty neskôr sa vrátil do výťahu s dvoma kuframi. Telo Grace Millanovej bolo napchaté v spodnom kufri. Zábery ukazujú, ako muž naložil kufre do červeného prenajatého auta zaparkovaného pred budovou, auto odviezol na podzemné parkovisko a nechal ho tam cez noc. Zábery tiež ukázali, že polícia muža prenasledovala, keď si ho všimla pred budovou CityLife, a potom ho vzala na výsluch. Jedna z príslušníkov polície, detektívka Toni Jordanová odcestovala do Británie, aby získala prístup ku Gracinmu notebooku a iným osobným veciam. Muž sa napokon priznal, že mal s Grace sex, ale vraždu popiera. Pred sexom údajne sledoval niekoľko hardcore pornografických videí na svojom mobilnom telefóne. Tvrdí, že dievčina zomrela nešťastnou náhodou po tom, ako ho požiadala, aby ju pri sexe škrtil, aby sa zvýšil jej pôžitok. Žena, ktorá s ním mala rande v ten deň, vypovedala pred súdom, že pôsobil "celkom pokojne. Rozprával ten príbeh, akoby bol niekde vo svojom vlastnom svete.“

Žena s ním strávila dve hodiny v bare Revelry, vypil dve pivá. Povedal jej, že predtým, ako sa presťahoval na Nový Zéland, aby sa staral o svoju chorú babičku, bol seniormanažérom významného maloobchodného reťazca v Austrálii a športovcom na medzinárodnej úrovni. Spomenul tiež, že jeho priatelia od polície majú teraz „ťažké obdobie, pretože veľa ľudí zmizlo“ v kopcoch západne od Aucklandu, kde nasledujúce ráno pochoval Gracino telo. Uviedol tiež, že „policajné psy nezavetria telá, ktoré sú pochované hlbšie ako štyri stopy v zemi." Neskôr žene poslal esemesku: „Ahoj, naozaj mi s tebou bolo príjemne, mohli by sme to zopakovať,“ ale ona odpovedala: „Nie, ďakujem.“

Súdne pojednávanie pokračuje.