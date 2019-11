Hanba, piati na jedného: Nelegálni drevorubači zavraždili v Brazílii indiánskeho strážcu pralesa

Pri útoku bol zranený aj jeho kolega Laércio Guajajara. Vraždou strážcu pralesa vyvrcholili boje o rezerváciu, ktorú sa pokúšajú ovládnuť ťažiari. Tí majú záujem o drevo, nerastné suroviny a ďalšie zdroje na území rezervácie. Po vražde Paulinha obvinila asociácia pôvodných obyvateľov krajiny vládu prezidenta Jaira Bolsonara z podielu na zabíjaní pôvodných obyvateľov. „Narastajúce násilie na území pôvodných obyvateľov je priamym odrazom nenávistnej rétoriky vlády rovnako ako opatrenia proti pôvodným obyvateľom Brazílie. Naša krajina čelí invázii, našich vodcov vraždia, napadajú a kriminalizujú,“ píše sa vo vyhlásení asociácie. Brazílsky štát podľa nich ponechal pôvodných obyvateľov svojmu osudu, pokračuje v likvidácii politiky na ochranu životného prostredia a pôvodných obyvateľov. Jair Bolsonaro po svojom víťazstve vo voľbách vyhlásil, že by sa indiánske rezervácie mali otvoriť komerčnému využitiu. To ihneď začali využívať ťažiari. „Brazílska vláda nedodržiava ústavnú povinnosť chrániť ich,“ hovorí tajomník brazílskej rady misií pôvodných obyvateľov Gilberto Vieira. Brazílsky minister spravodlivosti Sérgio Moro sľúbil, že smrť Guajajaru vyšetrí federálna polícia: „Nebudeme šetriť silami, aby sme dostali tých, ktorí sú zodpovední za tento vážny zločin.“ Moro na zlú situáciu v oblasti Maranhão, kde leží rezervácia Araribóia, v minulosti upozorňoval, nijaké opatrenia na ochranu tamojších obyvateľov však nenariadil. V apríli pritom zástupcovia kmeňa Guajajarov zamierili do hlavného mesta Brazílie žiadať o lepšiu ochranu pred nájazdmi nelegálnych drevorubačov. V auguste sa šéf štátnej organizácie na ochranu ľudských práv obrátil na federálnu políciu s tým, že drevorubači kmeň Guajajarov v Araribóii ohrozujú. Jair Bolsonaro Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres Po vražde strážcu Paulinha ponúkol pomoc ľavicový guvernér štátu Maranhão Flávio. „Ak majú federálne orgány problémy s ochranou pôdy pôvodných obyvateľov, my môžeme pomôcť,“ vyhlásil. A zaviazal sa, že vytvorí zvláštnu jednotku miestnej polície. Skupinu strážcov pralesa založil kmeň Guajajarov v roku 2012, aby bránil seba i svoju pôdu pred nelegálnym výrubom pralesa. „Sme hrdí na bojovníkov, ktorí pokračujú v boji, pretože araribóiska oblasť obývaná pôvodnými obyvateľmi bola považovaná za stratenú,“ povedal zranený Laércio Guajajara, „ukázali sme svetu, že naša pôda nie je stratená, že má svojho vlastníka.“ Niekoľko strážcov už za ochranu územia zaplatilo životom. Za svoju prácu pritom nie sú nijako odmeňovaní. Muníciu, údržbu vozidiel a benzín si hradia z vlastných prostriedkov. Spoliehať sa na políciu nemôžu, najbližšia stanica je vzdialená niekoľko sto kilometrov. Rada misií pôvodných obyvateľov eviduje tohto roku už 160 prípadov vniknutia na pôdu pôvodných obyvateľov, zatiaľ čo za celý vlaňajší rok ich bolo len 106. „Tí, čo by mali presadzovať zákon a chrániť pôdu pôvodných obyvateľov, to nerobia,“ uviedol vodca strážcov Olimpio Guajajara. „Mojou misiou je teda chrániť pôdu.“