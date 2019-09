V Česku by voľby opäť vyhrala Babišova strana, ktorá je silnejšia než v auguste

Andrej Babiš

Zdroj: TASR - Michal Svítok

PRAHA - Víťazom volieb v Česku by sa v septembri podľa volebného modelu spoločnosti Median stalo hnutie ANO so ziskom 31 percent hlasov. Piráti by dostali 13,5 a ODS 12,5 percenta. Do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by sa dostali aj všetky v súčasnosti zastúpené strany. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.