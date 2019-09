Americký vojak zdieľal na internete inštrukcie na výrobu bomby, ktorú možno odpáliť telefónom

Obvinený 24-ročný vojak Jarrett William Smith zdieľal na internete inštrukcie na výrobu bomby a takisto diskutoval o zabíjaní ľavicových aktivistov a o prípadnom bombovom útoku na spravodajskú stanicu. Na svojej webovej stránke to uvádza televízna stanica CNBC, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo spravodlivosti. Vojaka zatkli v sobotu 21. septembra.

Prokuratúra tvrdí, že obvinený vojak Smith z amerického štátu Južná Karolína, umiestnený na základni Fort Riley v štáte Kansas, hovoril o svojom pláne zabíjať príslušníkov ľavicového hnutia antifa a opisoval, ako vyrobiť bombu, ktorú je možné odpáliť mobilným telefónom. Na sociálnej sieti Facebook údajne takisto oznámil, že má záujem vycestovať na Ukrajinu s cieľom pripojiť sa k dobrovoľníckemu práporu Azov.

Jarrett William Smith, a 24-year-old Kansas based soldier originally from South Carolina, talked about bombing a major US news network, killing members of Antifa, going to fight for a far right group in Ukraine and assassinating Beto O'Rourke, FBI says: https://t.co/9pKGsfX5jT pic.twitter.com/KCkNAnYo5t