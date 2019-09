Neuveriteľná lúpež v rodisku Winstona Churchilla: Ukradli niečo, na čo aj králi chodievajú pešo

Plne funkčný zlatý záchod, ktorý bol súčasťou výstavy talianskeho umelca Maurizia Cattelan, ktorá sa začala vo štvrtok však zatiaľ nájdený nebol. Informoval o tom dnes spravodajský server BBC. Palác je okrem iného známy ako miesto, kde sa v roku 1874 narodil neskorší premiér z čias druhej svetovej vojny Winston Churchill.

Exponát "Amerika"

Do paláca, ktorý je sídlom rodín Spencerov-Churchillov a ktorého výstavné priestory sú prístupné verejnosti, sa vlámal gang o 04:50 miestneho času (05:50 SELČ) a exponát s názvom "Amerika" ukradol. Lupiči krádežou spôsobili značné škody a toaletu vytopili, záchod bol totiž plne funkčný a jeho odstránenie bolo neodbornej. Blenheim Palace je teraz verejnosti uzavretý a polícia prípad vyšetruje. Na twitteri palác uviedol, že bude opäť verejnosti otvorený v nedeľu.

Vzácny záchod sa stal terčom zlodejov Zdroj: SITA/AP Photo

Brat vojvodu z Marlborough Edward Spencer-Churchill a zakladateľ Blenheimskej nadácie pre umenie Edward Spencer-Churchill v auguste vyhlásil, že sa o bezpečnosť exponátu nebojí. "Nebude najľahšie tú vec ukradnúť," vyhlasoval vtedy. Záchod mali možnosť využívať aj návštevníci, čo bolo pre každého časovo limitované na tri minúty, aby sa zabránilo dlhým radom.

Najvzácnejší záchod sa doteraz nenašiel

"Domnievame sa, že páchatelia na uskutočnenie trestného činu použili aspoň dve vozidlá ... Umelecké dielo zatiaľ nebolo nájdené, ale vedieme dôkladné vyšetrovanie, aby sme predviedli vinníkov pred spravodlivosť," uviedla policajtka Jess Milneová.

Cattelanov záchod sa dostával do hľadáčika svetových médií opakovane. Vlani sa o ňom písalo vďaka výmene názorov medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kurátorkou Guggenheimovo múzea. Trump chcel ako dekoráciu do Bieleho domu zapožičať obraz Vincenta van Gogha, kurátorka Nancy Spectorovho, ktorá sa o hlave štátu opakovane vyjadrovala kriticky, namiesto neho ponúkla Cattelanov toaletný výtvor s tým, že by mohol byť pre Trumpa zaujímavý. Biely dom ponechal ponuku bez odpovede.

Bývalý britský minister vojny Winston Churchill sa v Blenheimskom paláci narodil Zdroj: SITA/AP Photo

Aj v newyorskom múzeu bola záchodová misa k dispozícii všetkým potrebám návštevníkov. Odhaduje sa, že ju od roku 2016 použilo na 100.000 ľudí, načo veľká časť z nich umiestnila žartovné selfie na sociálne siete. Menej nadšení boli zrejme upratovači, ktorí dostali za úlohu čistiť exponát každých 15 minút.