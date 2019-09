FOTO Dvojica chcela ukázať, že sa netreba báť cestovať do krajín so zlou povesťou: Tvrdá rana v Iráne!

LONDÝN/TEHERÁN - V stredu sa dostali na verejnosť informácie o väznení troch austrálskych občanov v Iráne. Zadržanými sú bloggerka Jolie Kingová a jej priateľ Mark Firkin, ktorých zatkli podľa všetkého pred desiatimi týždňami neďaleko Teheránu. Treťou je učiteľka na vysokej škole, ktorá bola zadržaná vlani a súd ju poslal na základe nespresnených obvinení na desať rokov do väzenia. Teraz ju držia na samotke v neslávne známej väznici Evin. Austrálska vláda rokuje o ich prepustení.

Firkin a Kingová, ktorá má tiež britský pas, zverejňovali na internete svoje príspevky z ich dobrodružnej cesty, ktorá mala viesť z Austrálie až do Londýna. Expedíciu začali v roku 2017. Naposledy ponúkli na sieti svoje postrehy z pobytu v Kirgizsku a Pakistane pred desiatimi týždňami, odvtedy sa odmlčali.

Zdroj: Instagram/Jolie King

Podľa denníka The Daily Mail bol pár zadržaný, keď neďaleko Teheránu púšťal bez potrebného povolenia dron. Rodiny oboch Austrálčanov sa nechali počuť, že celá situácia je "nedorozumenie". "Naše rodiny dúfajú, že budú Mark a Jolie čo najskôr, ako to bude možné, bezpečne doma," uviedli rodiny vo vyhlásení.

„Našou najväčšou motiváciou pre vlogy (video blogy) je nádej, že inšpirujú každého, kto chce cestovať, a tiež sa pokúsiť prelomiť stigmu okolo cestovania do krajín, ktoré majú zlú povesť v médiách,“ uviedli bloggeri v jednom zo svojich príspevkov.

Medzi Austráliou a Iránom prebiehajú rokovania

Austrálska ministerka zahraničia Marise Payneová dnes uviedla, že jej vláda vyvíja tlak na prepustenie troch väznených Austrálčanov. Ako dodala, nedomnieva sa, že by ich zadržanie súviselo so súčasným napätím vo vzťahoch medzi Iránom a Západom. Ako Payneová povedala austrálskym senátorom, o zadržaných už mnohokrát hovorila priamo so svojím iránskym náprotivkom Muhammadom Džavádom Zarífom.

Západ vs. Irán

Správy o zadržaných Austrálčanoch sa objavili onedlho potom, čo Austrália oznámila, že sa pripojí k misii pod vedením Spojených štátov, ktorej cieľom je ochrániť dopravné lode plaviace sa Hormuzským prielivom, kadiaľ vedie strategická ropná trasa. V máji a júni bolo v Perzskom zálive napadnutých šesť tankerov. USA zodpovednosť pripisujú Iránu, ktorý ale vinu poprel.

Napätie medzi Teheránom a západnými mocnosťami sa zvýšilo potom, čo Spojené štáty vlani vypovedali jadrovú dohodu s Iránom a uvalili naň ekonomické sankcie. Podľa agentúry AFP je zatýkanie občanov západných krajín pre Irán spôsobom, ako čeliť medzinárodnému tlaku. V súčasnosti je v iránskych väzniciach zadržiavaných už niekoľko cudzincov.