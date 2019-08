Princezná ide do školy! Do tejto základnej školy bude chodiť nasledovníčka trónu

LONDÝN - Britská princezná Charlotte začne 5. septembra chodiť do školy. Kensingtonský palác vo štvrtok oznámil, že štvorročná dcéra vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea bude navštevovať Thomas's School v londýnskom obvode Battersea.

Do školy ju odvedú rodičia spolu so starším bratom, šesťročným princom Georgeom, ktorý navštevuje to isté zariadenie. Charlotte Elizabeth Diana je druhým potomkom princa Williama a jeho manželky Catherine, ktorí majú aj ďalšieho syna, princa Louisa. Princezná je štvrtou v poradovníku čakateľov na britský trón. Pred ňou sú jej starý otec princ Charles a princovia William a George.