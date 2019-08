Paranoidné vyhlásenie brazílskeho prezidenta: Amazonský prales podpálili neziskovky

RIO DE JANEIRO - Za vysokým počtom požiarov v Amazonskom pralese môžu byť podľa brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara mimovládne organizácie. Politik v stredu uviedol, že oheň by mohli zakladať neziskovky, ktorým znížili rozpočty, aby "pritiahli pozornosť proti mne, proti vláde Brazílie". Dôkazy, ktoré by podporili jeho tvrdenia, však neposkytol.

Podľa vládnej monitorovacej agentúry v Brazílii od začiatku roka do utorka zaznamenali rekordný počet lesných požiarov, a to 74 155. To je o 84 percent viac ako vlani v rovnakom období.

Niektoré mimovládky obviňujú Bolsonarovu politiku z prudkého nárastu odlesňovania Amazonského pralesa. Brazílska vláda čelí medzinárodnému nátlaku, aby ochraňovala prales od nelegálnej ťažby dreva a banskej činnosti.