Komunikačné systémy sú zraniteľné: Partnerky vojenských pilotov obťažovali ruskí trollovia

V roku 2017 sa Holanďania zúčastnili na polročnej rotačnej misii NATO, ktorej cieľom je chrániť vzdušný priestor pobaltských krajín. Estónsko, Litva a Lotyšsko, ktoré sú členmi NATO, nemajú vlastné letecké sily. Význam týchto leteckých misií stúpol najmä potom, čo Rusko v roku 2014 anektovalo Krym.

Denník Telegraaf v príspevku, ktorý sa odvoláva na "zdroje z prostredia vojenských pilotov", upozornil, že telefonické hovory sa začali až po tom, čo jednotliví piloti zavolali manželkám alebo priateľkám cez vlastné mobilné telefóny. Ženy boli následne oslovené mužmi, ktorí hovorili po anglicky s ruským prízvukom a dostávali otázky ako napríklad: "Viete, čo tam váš partner robí?" či "Nebolo by lepšie, keby odišiel domov?".

Tieto hovory, ako denníku potvrdila aj holandská vojenská tajná služba MIVD sa uskutočňovali pomocou telefónov s predplatenými SIM kartami. Vojenská rozviedka však tieto prípady odmietla širšie komentovať a preto podľa denníka nie je jasné, či "obťažujúce hovory" aj naďalej pokračujú. Holandskí piloti a ich stíhačky F16 teraz nie sú v aktívnej službe na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ale Holandsko má v Litve bojovú jednotku o sile 270 vojakov.

Telegraaf upozornil, že z dôvodu rozsiahlych spravodajských aktivít Ruskej federácie holandskí vojaci v Litve nemajú povolené telefonovať domov prostredníctvom bežných mobilných sietí. Môžu používať iba vojenskú sieť Wi-Fi, ktorá je zakódovaná a zabezpečená proti odpočúvaniu.

"Je to známy jav, ale je to vôbec po prvý raz, čo sa o ňom hovorí," uviedol Dick Zandee, špecialista na otázky obrany z holandského inštitútu pre medzinárodné vzťahy Clingendael. Ide o vplyvný think-tank a akadémiu v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorej cieľom je prispieť k bezpečnému, udržateľnému a spravodlivému svetu. Zandee spresnil, že je "veľmi pravdepodobné", že volajúcimi mužmi boli Rusi, a dodal, že táto skutočnosť poukázala na to, aké zraniteľné sú komunikačné systémy.

Podľa stanoviska MIVD sú partneri vojakov vysielaných do misií informovaní o tomto type rizika, pričom vojenská rozviedka pripustila, že na druhej strane linky sú často ľudia, ktorí hovoria zlou angličtinou alebo holandčinou.