Ako ľahšie odstrániť tetovanie? Doktorandskú prácu prezentuje vedkyňa, sama potetovaná

Študentka biológie v Salzburgu Helen Strandtová (28) spolu s francúzskymi imunológmi a výskumníkmi tetovania v Marseille skúmala, ktoré bunky sú zodpovedné za trvalé udržanie maľby na ľudskej koži. Výsledky výskumu by mohli pomôcť pri jej problematickom laserovom odstraňovaní. Prečo tetovanie zostane navždy na koži a ako reagujú na tieto “zranenia” imunitné bunky nachádzajúce sa v koži? “Atrament s farebnými pigmentmi počas tetovania prepichujúceho vrchnú vrstvu kože (epidermis) prechádza do spodnej vrstvy kože (dermis). Malá časť tetovacieho atramentu uviazne v epiderme a v krátkom čase sa v nej udomácni napríklad vo forme farebných vločiek. Takmer všetok atrament však presiakne do dermis a zostane tam natrvalo,“ vysvetľuje doktorandka Katedry biovied na Salzburgskej univerzite. Mladá vedkyňa, ktorá sama nosí tetovanie, ale skrýva ho, sa vo svojej dizertačnej práci zaoberá pôsobením tetovacieho atramentu v bunkách. Vedkyňa Helen Strandtová Zdroj: FB/H. S.

Atrament vo vrstve dermis absorbujú fagocyty, ktoré sú súčasťou imunitného systému a zabezpečujú likvidáciu bunkového odpadu absorbovaním a rozpúšťaním cudzích častíc. Pretože sú však častice atramentu anorganickým materiálom, makrofágy ich nemôžu zlikvidovať, ale iba ich izolovať. V jednom makrofágu môže byť až 100 častíc atramentu. "Fagocyty sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že tetovanie zostane tam, kde je, napriek skutočnosti, že koža sa neustále obnovuje. Nové zistenia poslúžia na zjednodušenie postupu pri odstraňovaní tetovania. Doteraz sa tetovanie odstraňovalo laserom. Je to veľmi zložitý postup, ktorý je potrebné niekoľkokrát opakovať, bez záruky úspechu a niekedy so zjazvením. Nasmeruje laserovú energiu do vrstvy kože, v ktorej sa nachádza atrament a poškodí tam takmer všetky bunky. Vznikne zápal, koža opúcha. Tento postup rozdeľuje atrament a zmenšuje jeho častice, čo uľahčuje ich odstraňovanie. To si však vyžaduje veľa sedení a rovnaká deštrukcia tkaniva opakovane na rovnakom mieste môže spôsobiť zjazvenie." Laserová metóda je podľa Strandtovej nepresná, náročná a neefektívna. Vedieť presne, ktoré bunky nesú tetovací atrament, je teda kľúčom k efektívnemu a šetrnému odstráneniu tetovania, lebo to umožňuje zacieliť "liečbu" presne na tieto bunky.