Tereza (†18) Danielovi neopätovala city: FOTO Keď ju zavraždil, udala ho vlastná matka

Tereza bola rukou Daniela zavraždená v deň vlastných narodenín. Svoje osemnástiny trávila v rodinnom dome v obci Zdemyslice v okrese Plzeň-juh, kde žila s rodičmi.

Mladík ju tam však prekvapil v čase, keď v ňom bola sama. „Help. Dan,“ znie jej posledná správa, ktorú adresovala kamarátke.

O tom, čo Daniel spravil, informoval český denník Právo, ktorý získal detaily z vyšetrovania chladnokrvnej popravy krásnej dievčiny. Tie tínedžera vykresľujú v strašnom svetle.

Na snímke Daniel. Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Stredoškolák si mal vraždu plánovať niekoľko dní. O jeho pohnútkach nik netušil. Menovaný denník odhalil, že len pár minút po tom, čo Tereze zasadil do hrudi viacero bodných rán a podrezal jej hrdlo, na sociálne siete napísal: „Je mŕtva.“ Svoj status doplnil usmievavým smajlíkom.

Vzápätí túto správu rozšíril o nasledujúce vyjadrenie. „Dúfam, že ju to bolelo. Urobil som jej toho dosť. Keď ja nemôžem mať ju, tak ju nebude mať nikto.“

Ako dôkaz, čo vykonal, zdieľal snímku, na ktorej sú nohavičky pokropené krvou. Fotografiu okomentoval slovami: „Bol som v strese, tak nemám jej mŕtvolu, ale na oblečení je krvi dosť.“

Krátko nato ešte dodal: „V tejto hre neexistujú pravidlá, zákony a obmedzenia. Je koniec, pôjdem do väzenia. Mal som ju rád.“

Na snímke nebohá Tereza. Zdroj: FB/Simona Photo Praha

Terezino telo v kaluži krvi objavila susedka. Žena do domu vkročila na podnet matky dievčaťa, lebo dcéra jej nedvíhala telefón. „Leží na zemi a má asi odrezanú hlavu. Nereaguje, je úplne stuhnutá,“ povedala vydesená svedkyňa operátorovi tiesňovej linky.

V tom čase sa Daniel pohyboval len kúsok za obcou a telefonoval so svojou matkou. „Povedal jej, že si vzal z domu dva nože a zabil Terezu. Potom sa s ňou rozlúčil so slovami, že je zlý človek a že už sa neuvidia,“ uviedol zdroj zasvätený do prípadu.

Žena okamžite sadla do auta a vyrazila na inkriminované miesto, kde následne udala vlastné dieťa. „Syna našla medzi Zdemyslicami a Žákavou. Spoločne odišli k domu, kde k vražde došlo. Tam policajtom oznámila, že páchateľom je Daniel,“ uzavrel zdroj.

Na snímke Daniel. Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Terezin otec dlho nevedel, ako vraha svojej dcéry nazvať

Správa o Terezinej smrti neotriasla len rodinou, ale i celým Českom. „Keď som sedel v aute a ponáhľal sa domov, stále som veril a dúfal v záchranu jej života,“ povedal tínedžerkin otec, ktorý pôsobí ako profesionálny hasič. „Dcéra bola zavraždená, ale takým spôsobom, že vrah nikomu nedal najmenšiu šancu jej pomôcť,“ vyjadril sa s tým, že dlho premýšľal, aký výraz má pre páchateľa použiť.

„Nemožno hovoriť o človeku, nie je to ani niekto. Je to niečo. To niečo si sadlo do lavice v triede na začiatku tretieho ročníka k mojej dcére a začalo si na ňu robiť nárok. Zakaždým mu odpovedala nie. To stačilo k tomu, aby ju doslova popravil,“ dodal skormútený muž, ktorý prežil vlastnú dcéru. Tú opísal ako nekonfliktný typ.

„Do posledných chvíľ svojho života si nevedela ani predstaviť, že existuje taká zlosť a nenávisť. Mala do budúcnosti veľké plány. Učila sa japonsky, chcela študovať japonológiu. Časť leta mala bývať v Tokiu a chodiť tam do školy,“ dodal muž, ktorý verí, že súd vraha patrične potrestá. „Dúfam, že nebude mať už nikdy príležitosť vykonať takýto hrozný čin,“ uzavrel Terezin otec.