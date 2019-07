Zverejnili škandalózne VIDEO Trumpa s obvineným pedofilným miliardárom: Obchytávanie žien na párty

"Poznal som ho ako každý v Palm Beach," povedal pred týždňom Trump o Epsteinovi s odkazom na mesto Palm Beach, kde leží Trumpova aj Epsteinova rezidencia. "Jeho fanúšik som nebol," dodal prezident.

Zdroj: nbc

Už počas prezidentskej kandidatúry v roku 2016 čelil kritike, že sa s Epsteinom kamarátil. Trumpov právny zástupca Alan Garten to vtedy odmietol a vyhlásil, že žiadne priateľstvo to nebolo. V roku 2002 ale Trump v rozhovore s magazínom New York vyhlásil, že Epsteina pozná 15 rokov a že je to báječný človek. "Je s ním veľa zábavy. Tiež sa hovorí, že má rád krásne ženy ako ja," povedal vtedy Trump s odkazom na to, že tieto ženy sú mladé.

Zdroj: nbc

Na videu z novembra 1992, ktoré NBC našla vo svojom archíve, Trump v Mar-a-Lago víta Epsteina. Spolu potom hovoria a sledujú tancujúce dievčatá. V jednom okamihu sa Trump k Epsteinovi nakloní, ukazuje na parket k ženám a niečo mu oznamuje. "Pozri na ňu, na tú vzadu. To je kočka," povedal podľa NBC Trump Epsteinovi.

Zdroj: nbc

Televízia poznamenala, že je ťažké určiť, čo si presne hovoria, ale týmto citátom si je istá. Obsah pokračovania rozhovoru, po ktorom ide Epstein so smiechom do kolien, už televízia nespresnila.

Trump tiež Epsteina upozornil na kamery a povedal mu, že to je NBC. Tá v Mar-a-Lago natáčala reláciu o životnom štýle vtedy čerstvo rozvedeného Trumpa, ktorý si do rezidencie pozval tím roztlieskavačiek tímu Buffalo Bills.

Zdroj: SITA/AP/Florida Department of Law Enforcement

Epstein, ktorý sa popri Trumpovi stýkal aj s niekdajším demokratickým prezidentom Billom Clintonom či britským princom Andrewom, bol už v roku 2008 v rámci dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov. Odpykal si z nich 13 mesiacov s tým, že mohol vo dne pracovať vo svojej kancelárii a vo väznici len prespávať. Floridským prokurátorom bol Alexander Acosta, ktorý v Trumpovej vláde zastával funkciu ministra práce. Minulý týždeň Acosta v reakcii na Epsteinov prípad rezignoval.