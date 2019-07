Kampaň proti zvrhlostiam v Afrike: Vraždia ohrozené zvieratá, nazývajú to šport, trofeje si vozia domov

Nazývajú to šport. Levy a iné nádherné zvieratá sú uzavreté na menšom priestore a potom zabité platiacimi zákazníkmi z USA, Kanady i Veľkej Británie. Poľovníci si môžu priviezť časti tiel do domoviny, aby sa mohli pochváliť zvrhlými dôkazmi zabíjania. Britský denník Daily Mirror vyzýva na ukončenie tejto barbarskej praxe v kampani podporovanej politikmi, celebritami a aktivistami.

“Žiadame vládu, aby ihneď zakázala dovoz zvierat zabitých pre pochybné potešenie. Žiadame tiež skončiť s chovom divokých zvierat len za účelom zastrelenia za peniaze. Naša kampaň vyzýva na zmenu medzinárodných pravidiel tak, aby zvieratá zabité trofejnými lovcami už neboli oslobodené od prísnych kontrol obchodu, dovozu a vývozu ohrozených druhov. Chceme tiež väčšiu ochranu pre žirafy, ktorých počet dramaticky klesol v dôsledku lovu a pytliactva.“ Zdroj: SITA Na požiadavke spoločnosti Mirror's End Trophy Hunting sa podieľajú celebrity, poslanci, rovesníci a charitatívne organizácie. Herečka Lorraine Kellyová povedala: „Som zdesená a znechutená týmto takzvaným športom. Mala som to šťastie, že som mnohokrát navštívila Afriku a videla tieto krásne divoké zvieratá. Chcela by som, aby moje vnúčatá mali rovnakú možnosť. Som zástankyňou kampane na zákaz trofejných poľovačiek a myslím si, že je naozaj skvelé, že Daily Mirror spúšťa túto kampaň. Má moju plnú podporu.“

Svet si naplno uvedomil strašnú prax lovu trofejných zvierat v roku 2015, keď brutálny americký zubár Walter Palmer zastrelil leva Cecila. Vyvolalo to celosvetové protesty. Každoročne je však zabitých vyše tisíc levov spolu s tisíckami medveďov a stovkami slonov, nosorožcov a krokodílov.

V poslednom desaťročí lovci trofejí doviezli do Veľkej Británie 2 500 kusov tiel mŕtvych zvierat vrátane hláv a kožušín z gepardov, slonov, levov, hrochov a zebier.

Predstavitelia kampane proti lovcom upozorňujú, že krutý obchod musí byť zakázaný najmä v čase, keď niektoré druhy už čelia riziku zániku. Populácia slonov klesla z 1,3 milióna na približne 400-tisíc. Žirafám hrozí mimoriadne nebezpečenstvo, pretože ešte nie sú klasifikované ako ohrozený druh. Ich počet za posledných 30 rokov klesol o 40 %. Britská vláda v roku 2017 oznámila, že je za zákaz lovu trofejí, ale nepodnikla nijaké kroky napriek výzvam 166 poslancov, ktorí označili zákaz ako „naliehavú záležitosť“. Zdroj: TASR/AP/Gerald Herbert Je prekvapujúce, že napriek rastúcemu ohrozeniu mnohých druhov existuje v medzinárodnej dohode o ochrane zvierat medzera, ktorá umožňuje pohyb poľovníckych trofejí. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi zakazuje obchod, dovoz a vývoz častí tela ohrozených zvierat okrem výnimočných okolností. Zvieratá zabité trofejnými lovcami sú však z týchto pravidiel vyňaté. Eduardo Goncalves z kampane proti trofejnému lovu uviedol: „Lov trofejí je ohavnosťou. Skutočnosť, že dovezieme do Veľkej Británie každý rok toľko loveckých trofejí, je škvrna na povesti nášho národa. Ako môžeme tvrdiť, že sme národom milovníkov zvierat, keď dovolíme, aby táto koloniálna ohavnosť pokračovala? Britskí lovci trofejí strieľajú hrochy, leopardy, zebry, medvede a dokonca aj primáty, ako sú opice a paviány, pre zábavu. Je hrozné uvedomiť si, že zákon potom umožňuje týmto ľuďom, aby si priniesli svoje záhadné suveníry domov. Britskí lovci trofejí zbožňujú strieľanie levov. Takmer každý jeden lev, ktorého ulovil britský lovec, pochádza z jednej z tých nechutných “továrenských fariem na levy“ roztrúsených po celej Južnej Afrike. Je to ako strieľať v zoo. Sú to krotké zvieratá narodené a odchované v zajatí. Na love trofejí nie je nič športové.”

Minister životného prostredia Michael Gove verí, že lov trofejí „vyvoláva hlboké morálne a etické otázky o spôsobe zaobchádzania so zvieratami. Všetky politické rozhodnutia musia byť založené na dôkazoch. Štátny tajomník bude viesť ďalšie diskusie o tejto kritickej otázke, aby sme zabezpečili, že nájdeme správne riešenia." Predstavitelia kampane požadujú zákaz dovozu trofejí do Spojeného kráľovstva. Francúzsko, Holandsko a Austrália ho už zakázali. Požadujú tiež klasifikáciu žirafy ako ohrozeného druhu.