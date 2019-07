Posádka British Airways vyrobila nechutný škandál: Nahí a ožratí behali po chodbách hotela

Alkohol údajne do hotela prepašovali z lietadla, lebo v Singapure je veľmi drahý. Nahí a opití potom behali po chodbách sigapurského hotela, kde boli po 14-hodinovom lete z Londýna ubytovaní, a búchali na dvere iným hosťom.

Jeden z hostí hotela uviedol pre denník The Sun: „Z toho lietadla prišla nejaká rozkokošená posádka. Úplne nahí sa tackali a vykrikovali po chodbách. Predtým hrali hru na točenie fľašky, takže sa všetci dobre podpili.“ Zrazu dostali úlohu behať nahí hore-dolu po chodbách. V ich stave si nemysleli, že je to zlý nápad. Jeden z ich kolegov bol údajne znechutený a informoval vedenie v Londýne o ich správaní sa. Trio poslali späť do Londýna a teraz čelí vyhadzovu pre údajné nemravné vyvádzanie. Hovorkyňa British Airways povedala: „Očakávame najvyšší štandard správania sa našich tímov po celom svete a v každom čase. Vyšetrujeme, čo sa presne stalo. Netolerujeme výstredné správanie sa kolegov, sťažnosti vždy do detailu vyšetríme a podnikneme všetky potrebné kroky.“