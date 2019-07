Ďalší kolaps sociálnych sietí: Nešiel vám Facebook a Instagram? Spoločnosť prehovorila o príčine

Facebook vyhlásil, že problém sa spustil pri bežnej údržbe. Na mape zostavenej serverom Downdetector.com, ktorý sleduje výpadky, bolo vidieť, že problémy sa objavili hlavne v časti Európy a Spojených štátov.

Spoločnosť, ktorá získava denne desiatky miliónov dolárov z reklamy, odmietla odpovedať na otázku, či odškodní podnikateľov. Pri podobnom incidente v marci firma uviedla, že zváži odškodnenie inzerentov za straty spôsobené výpadkom.

Part of me, though, just wants to see how Facebook would describe a screenshot of how it describes photos. pic.twitter.com/Yy0rjMXdvH