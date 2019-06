Iba 17-ročná Noa podstúpila eutanáziu doma v obývačke: Z jej príbehu mrazí, posledné slová pred smrťou

Minulú nedeľu zomrela vo svojej posteli. Šokujúce na tom je, že dievča si vzalo život dobrovoľne a dopomohlo si k tomu eutanáziou.

Život mala skutočne zložitý. V detstve bola brutálne znásilnená. Trpela posttraumatickou stresovou poruchou, depresiou a anorexiou. Napriek tomu ešte pred pár rokmi dokumentovala na svojom facebooku relatívne veselý život s rodinou a kamarátkami.

Zdroj: Fb/NP

Ťarchu svojho života však už nechcela niesť ďalej a zdôverila sa s tým na Instagrame. „Možno to niekoho prekvapí, ale bol to môj plán už dlho a nie je to impulzívne konanie. Idem rovno k veci. Najneskôr do desiatich dní zomriem. Rozhodla som sa, že pôjdem tam hore, pretože to, ako trpím, je neznesiteľné," napísala. „Nepresviedčajte ma, že mám zmeniť svoje stanovisko. Moje rozhodnutie je konečné. Rozlúčim sa s tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorých mám okolo seba. Ďakujem za podporu," dodala Noa ešte predtým, než ukončila svoj život. Zdroj: Fb/NP

Podmienky eutanázie v Holandsku sú pritom veľmi striktné. Pacient musí okrem iného cítiť, že je naozaj v bezvýchodiskovej situácii a nemá nádej na zlepšenie. Posúdiť ho má ešte druhý lekár. Túto informáciu priniesol denník Daily Mal.