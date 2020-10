Holandská vláda spravila rázny krok: Vládne strany sa dohodli na legalizácii eutanázie detí

HAAG - Holandská vláda v utorok oznámila, že chystá legalizáciu eutanázie nevyliečiteľne chorých detí vo veku od jedného do 12 rokov. Ako informovala agentúra AFP, minister zdravotníctva Hugo de Jonge vysvetlil, že návrh právnej normy bude pripravený na základe štúdie odborníkov, ktorá preukázala, že choré deti "zúfalo a bolestne trpia".

De Jonge uviedol, že štúdia uskutočnená lekárskymi odborníkmi, ktorú si objednalo jeho ministerstvo, ukázala, že zmena pravidiel v dostupnosti k eutanázii by ročne mohlo využiť päť až desať detí. Ministri koaličnej vlády predsedu vlády Marka Rutteho sa v utorok po mesiacoch nezhôd a pri silnom odpore kresťanských strán nakoniec dohodli na legalizácii eutanázie nevyliečiteľne chorých detí.

Súčasné zákony nebude potrebné meniť, ale lekári by mali byť oslobodení od trestného stíhania za vykonanie eutanázie trpiaceho dieťaťa, dodala AFP. Holandský parlament by mal o tejto záležitosti opäť rokovať počas štvrtkovej rozpravy, pričom vláda by mala nariadenie implementovať v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Eutanázia je v Holandsku legálna pre deti od 12 rokov, ktoré na ňu dávajú svoj súhlas, a pre deti do jedného roka sa môže vykonať so súhlasom rodičov. Pre deti od jedného do 12 rokov žiadna právna úprava neexistuje. Jednotlivé úrady sa ani nedokázali zhodnúť, či sú deti v tomto veku vôbec schopné urobiť takéto závažné rozhodnutie.

Holandsko a s ním susediace Belgicko boli prvými krajinami na svete, ktoré legalizovali eutanáziu - stalo sa tak v roku 2002. Belgicko sa v roku 2014 stalo prvým štátom sveta, ktorý povolili eutanáziu detí. Holandsko v tom svojho suseda nasledovalo.