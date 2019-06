Donald Trump priletel do Spojeného kráľovstva: Vítal ho obrí penis, prijala ho aj kráľovná

Trumpov príchod na trojdňovú štátnu návštevu sa neobišiel bez štipľavostí. Ollie Nancarrow (18), zakladateľ webovej stránky Born Eco strávil víkend vykášaním neslušných obrazcov viditeľných z lietadla a upozornením pre Trumpa, že globálne otepľovanie existuje. Zdroj: Twitter/Born Eco Americký strýko ponížil starostu Londýna Sadiqa Khana v príspevku na Twitteri, ktorý napísal ešte pred príchodom v lietadle Air Force One. Kritizoval Khana, že ako starosta mesta odviedol tú najhoršiu prácu. Tento „lúzer studený ako kameň“, ako ho pomenoval, by sa mal zamerať na boj proti londýnskej kriminalite, a nie byť hlúpo nepríjemný k predstaviteľovi USA, najdôležitejšieho spojenca Spojeného kráľovstva. Zdroj: TASR

Sadiq Khan ho totiž nazval „fašistom 21. storočia“ a kritizoval britskú vládu, že rozprestrela červený koberec určený pre štátne návštevy, aby si uctila šéfa Bieleho domu. Jeremy Corbyn, vodca opozície Trumpov príchod bojkotoval. Prezidentovi USA sa podarilo aj iné faux pas. Redaktor The Sun v nedávnom rozhovore s hlavou USA spomenul, že manželka britského princa Harryho Meghan Markleová kedysi ešte ako slobodná vyhlásila, že ak Trump vyhrá voľby, presťahuje sa do Kanady. Trump na to reagoval, že to nezaznamenal. „Čo mám povedať? Nevedel som, že je taká nepríjemná.“ S vojvodkyňou zo Sussexu sa počas návštevy pre istotu nestretne.

Zdroj: TASR Prezidenta USA s manželkou Melaniou na letisku privítal britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.

V prvý deň sa Trump pred Buckinghamským palácom stretol s princom Charlesom a jeho manželkou Camillou, ktorá si podľa etikety vybrala biele šaty rovnako ako prvá dáma USA. V paláci ich privítala kráľovná Alžbeta II., za zvukov sálv z historických húfnic si prezreli slávnostné defilé britskej gardy v baraniciach a zasadli k obedu. Večer majú hostia absolvovať slávnostnú recepciu v Buckinghamskom paláci. Briti však Trumpa nevítajú s jednoznačným nadšením. Nad Londýnom sa vznáša veľký balón, bábätko s oranžovou prehadzovačkou. Očakáva sa ostrý protest a demonštrácia Trumpových odporcov. Najmä chcú zabrániť stretnutiu Trumpa s vládnymi zástancami brexitu. V utorok má šéf Bieleho domu na programe stretnutie s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Do Londýna už v nedeľu priletela aj Trumpova dcéra Ivanka, ktorá však mieri najmä na výstavu značky Dior do múzea V & A. Šéf Bieleho domu s manželkou Melaniou navštívili Spojené kráľovstvo už vlani a strávili s kráľovnou na Windsorskom zámku asi 45 minút.