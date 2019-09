Potvrdené! V kauze vývozu zbraní cez Slovensko sa objavili nové dôkazy: Takto biznis prebehol

S novými informáciami o tomto prípade prichádza České centrum pre investigatívnu žurnalistiku (Investigace.cz) a Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Slovensko a Česko sa totiž nezáväzne zúčastňujú na dodržiavaní embarga Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu Európe (OBSE) a zbrane do Azerbajdžanu nedodávajú. Zbrojárska skupina Czechoslovak Group uviedla, že v súlade s týmto vyhlásením sa vrátane licencie vyviezli len podvozky Tatry. Húfnice už boli iný prípad, od ktorého dávali ruky preč aj české úrady. Zistenia spomínaných portálov však dokazujú, že dodávka húfnic do Azerbajdžanu boli dohodnuté napriek vyhláškam a odporúčaniam OSN, EÚ a OBSE. Z obyčajných podvozkov sa odrazu stali plne bojové jednotky práve u nás.

Video, ktoré vyvolalo znepokojenie

Po predmetnom videu sa však vynorili otázniky. Zbrojári argumentovali, že na vývoz zbraní embargo neplatí. To platilo vzhľadom na vojnu Azerbajdžanu s Arménskom o Náhorný Karabach. OSN neskôr od embarga upustilo. Českí úradníci nemajú jasno v tom, ako sa húfnice dostali do Azerbajdžanu. Úrady dali licenciu na vývoz podvozkov do Izraela a podľa ich slov si ich obchodný partner českého exportéra prevzal.

Investigatívne portály však tvrdia, že majú k dispozícii dokumenty, ktoré usvedčujú české ministerstvá z toho, že vedeli o budúcom repasovaní podvozkov Tatra a modernizácie na húfnice a raketomety. Vedieť mali aj to, že napokon skončia v Azerbajdžane. Firmy, ktoré tieto modernizácie techniky uskutočnili boli Real Trade Praha a MSM Martin. Tie sa v minulosti snažili o priamy vývoz zbraní do spomínanej krajiny. Obidve sú súčasťou holdingu Czechoslovak Group. Od dodávky sa dištancujú.

Cieľ - Azerbajdžan

Licenciu na export v Česku udeľuje ministerstvo priemyslu a obchodu. Práve v licencii je uvedená zásadná informácia. Vývoz súprav Tatra, ktorá sa v udelenej licencii 13. februára 2017 spomína, mal v kolónke koncového uživateľa uvedené azerbajdžanské ministerstvo obrany. Ide o dodávku cez firmu Real Trade, kde sa spomína 54 súprav Tatra 815 s vymenenou kabínou a príslušenstvom v celkovej sume 482 miliónov českých korún, čo je viac ako 18 miliónov eur. Položka bola uvedená v kategórii "Tanky a iné bojové obrnené vozidlá, motorové, tiež vybavené zbraňami, a časti a súčasti týchto vozidiel".

"Zastávka" v Izraeli

Smer dodávky nebol priamo do hlavného mesta Baku. Tá najskôr smerovala do izraelskej fabriky Elbit Systems, Land and C4l. Spomínaný Elbit nie je koncovým užívateľom, ale len kontraktačným partnerom. Izrael hral v tomto obchode tiež svoju rolu.

Dokumenty, ktoré vysvetľujú ich úlohu v prípade zdieľal na Twitteri účet Anonymous Bulgaria. Tie pochádzajú z azerbajdžanskej ambasády v Bulharsku. Išlo o krytie v rámci diplomacie a ponúkalo dvojakú výhodu. Umožnilo prepravu materiálu, ktorého prevoz je obyčajne civilnými letkami zakázaný a zároveň sa týmto vyhli aj kontrole takto prepravovaného materiálu colnou správou.

Za prepravu nesie zodpovednosť Silk Way Airlines a v dokumentoch sú vedomosti o tom, že na palube jedného z týchto lietadiel sa súpravy spomínaných podvozkov Tatra ocitli až dvakrát. Naložené mali byť 10. mája 2017 do Iljušina II-76 na českom letisku Tuřany v Brne. Išlo o Tatry VP3 a VPR9 s obrnenými kabínami a ďalšou výbavou o hmotnosti 30 ton.

Ilustračný obrázok podvozku Tatry 815 Zdroj: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Lietadlo, ktoré bolo medzinárodne kryté, pristálo v Tel Avive o druhej popoludní tamojšieho času, no v Izraeli nezostalo. Spoločnosť Elbit System ich vybavila riadiacimi a komunikačnými systémami a o tretej ráno letelo rovnaké lietadlo naspäť do Európy. Jeho destinácia bola teraz Bratislava. Pristál tam o siedmej ráno. Modifikovaný náklad si prevzala spoločnosť MSM Martin.

Zdroj: icjk.sk

Transformácia na húfnice

Tu hrala slovenská firma kľúčovú úlohu, pretože práve u nás sa z nich stali plne funkčné húfnice Dana M-1 a raketomety Vampir RM-70. „Licencia bola udelená slovenskej spoločnosti (MSM Martin -pozn. red.) na vývoz samohybnej húfnice na podvozku Tatra (36 kusov) a raketometu na podvozku Tatra (18 kusov) do Izraela. Ministerstvo obrany Izraela oficiálnym dokumentom potvrdilo dodávku tohto tovaru do Izraela.“ uvádza charakteristiku licencie slovenské ministerstvo hospodárstva.

Takto upravené stroje išli ďalej z MSM Martin naspäť do Izraela a od neho do Baku - hlavného mesta Azerbajdžanu. Výsledná cesta je teda Brno - Tel Aviv - Bratislava - Tel Aviv - Baku. Repasovanie mala v Česku na svedomí zbrojovka v Šternberku a u nás zbrojovka v Trenčíne a obidve sú v skupine Czechoslovak Group. Vo výsledku teda ide o kontroverzný a hlavne logisticky komplikovaný proces, ktorého výsledkom je vývoz vojenskej techniky od nás do Azerbajdžanu.

Výpoveď, ktorá teraz dáva zmysel

Tieto zistenia zároveň potvrdzujú anonymnú výpoveď pracovníka MSM Martin, ktorý uviedol ešte vlani v apríli pre ČT. „Celý proces sa začína tak, že sa dovezie stará húfnica Dana, ktorá sa priamo v podniku rozoberie. Začína sa tak, že sa dá dole veža, ktorá sa rozoberie do poslednej skrutky. Podvozok sa pošle do závodu Tatry v Šternberku, kde sa repasuje,“ prezradil utajovaný zdroj a dodal, že repasovanie trvá dva až tri týždne, kým dorazia naspäť na Slovensko. „Medzitým sa veža mechanicky opracuje, celok sa znovu poskladá dohromady a nasleduje strelecká skúška. (…) Vybavenie príde z Elbitu z Izraela. Tam sú navigačné systémy, kamerové systémy, komunikačné systémy.“

Portál investigace.cz má aj stanovisko českého ministerstva obrany, ktoré otvorene hovorí o samohybných húfniciach. „Vzhľadom k tomu, že k výrobe podvozkov Tatra T815 VPR 9 8×8 boli použité 152 mm samohybné húfnice ShKH vz. 77 pochádzajúce z Armády Českej republiky (…) ministerstvo obrany požaduje, aby spoločnosť Real Trade Praha a.s. bola pri vydaní licencie zaviazaná oznámiť (…) dátum vývozu (…) vrátane výrobných čísiel a štátu, do ktorého budú vyvezené.“ Investigatívne portály zároveň majú k dispozícii faktúru za tieto "inovácie". "Za päť súprav Tatra mali Izraelčania zaplatiť 1,66 milióna dolárov. V dokumentoch je importný certifikát Izraela z 20. marca 2017, v ktorom je jasne uvedené, že 5 kusov Tatier skončí v rukách azerbajdžanskej armády," píšu portály investigace.cz a icjk.sk.

Firmy popierajú transport do Baku

Zbrojári odmietajú, že by húfnice poslali do Baku. „Spoločnosť MSM Group ani žiadna z jej súčastí nikdy nedodala žiaden systém do Azerbajdžanu. Zároveň sa dištancujeme od akýchkoľvek náznakov spájania našej spoločnosti s vývozom zbraní do tejto krajiny,“ uviedla ešte vlani Lucia Ollé, ktorá je riaditeľkou slovenskej firmy holdingu Czechoslovak Group. „Žiadna zo spoločností skupiny Czechoslovak Group, či už sídliaca v Česku alebo na Slovensku, nikdy nedodala vojenskú techniku, na ktorú sa pýtate, ani jej súčasti do Azerbajdžanu,“ potvrdil hovorca skupiny Andrej Čirtek.