Hororové VIDEO: Skákací hrad prevrátil nárazový vietor, štyri deti ležia v kóme, rodičia sa zrútili

Deti vo veku medzi 3 až 7 rokmi ležia v kóme po tom, ako skákali po nafukovacom hrade, pričom jedno z týchto štyroch detí by malo byť podľa britského denníku Mirror klinicky mŕtve.

Zábavná atrakcia ich vyhodila až do 3-metrovej výšky. „Bolo to hrozné vidieť, ako dopadli na cestu. Ich rodičia za nimi bežali. Bola to strašná panika,“ opísal svedok nešťastnej udalosti, ktorá sa stala v ruskom meste Ulan-Ude na východe krajiny.

Deti po nešťastí skončili pod ním. Hrad sa pritom nachádzal hneď vedľa frekventovanej cesty. „Čudujem sa, že ich nezrazili autá,“ povedala ďalšia svedkyňa.

Skákací hrad bol prevrátený kvôli silnému nárazovému vetru. Podľa tamojšej polície, ktorá prípad vyšetruje, nebol dostatočne priviazaný. Hrôzostrašný incident bol zachytený na videu.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloleté osoby a osoby s citlivou povahou.