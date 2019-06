Otrávila vlastných synov? Chlapci (†14, †13) pred smrťou poslali zúfalú správu kamarátovi

LONDÝN - Blake Barrass (†14) a jeho brat Tristan Barrass (†13) zomreli minulý piatok v Detskej nemocnici v Sheffielde. Tesne predtým bola do domu ich matky v mestskej časti Shiregreen privolaná polícia. Celý prípad je však obostretý mlčaním, polícia odmietla komentovať správy, že chlapci boli otrávení.

Sarah Barrassová (34) je spolu s druhom Brandonom Machinom (37) obvinená z vraždy svojich dvoch synov. Podľa denníka The Mirror priateľka mamy, ktorá si neželala byť menovaná, uviedla, že keď chlapci ochoreli, mama povedala, že to bude „dlhá noc“.

Bratia poslali údajne o siedmej ráno zúfalú správu z konzoly Nintendo Switch kamarátovi. Písali v nej, že im je zle. Hodinu a pol nato bola do domu privolaná polícia. Do mestskej štvrte však prišlo až 15 policajných áut, dve zásahové vozidlá a štyri sanitky. Pri základnej škole pristál vrtuľník rýchlej zdravotníckej pomoci, aby previezol šesť detí do nemocnice. Štyri boli neskôr prepustené. Polícia potom oznámila, že dve deti zomreli. Príčina smrti dvoch bratov, ktorých susedia opísali ako „jedinečných a milých chlapcov“, ešte nebola stanovená.

Je Sarah Barrassová vrahyňa? Zdroj: Facebook/BB

Matka a jej druh boli v pondelok predvedení na Sheffieldsky magistrátny súd, aby si vypočuli obvinenie. Od ostatnej verejnosti ich oddeľovala sklenená stena a dozerala na nich väzenská stráž. Sarah bola obvinená z vraždy oboch synov v piatok 24. mája a aj z pokusu o vraždu dvoch ďalších detí, jedného 23. mája a druhého dvakrát, raz vo štvrtok 23. mája a znovu 24. mája.

Keď odznelo obvinenie z dvoch vrážd a troch pokusov o vraždu, Sarah tiekli slzy a opakovane krútila hlavou. Počas desaťminútového súdneho pojednávania vyčítala obom sudcom, že nevyslovujú správne mená jej chlapcov. „Sú to moje deti!“ kričala na nich. Potom zbadala na galérii pre verejnosť svojich príbuzných a najlepšiu priateľku a zrútila sa v záchvate plaču. Stráž ju musela na niekoľko minút vyviesť von, aby sa pred začatím vypočúvania upokojila.

Brandon Machin Zdroj: Facebook/BB

Jej druh Brandon Machin prehovoril len vtedy, keď mal uviesť svoj dátum narodenia, štátnu príslušnosť ako „britskú“ a adresu ako „nemám trvalý pobyt“. Istá žena naňho z galérie pre verejnosť skríkla: „Ty bastard!“, ale on iba stále mlčky hľadel rovno dopredu. Barrassová si na lavici obžalovaných s Machinom vymenila niekoľko slov a keď ich oboch v putách odvádzali, čosi naňho kričala.

Matkina priateľka povedala pre The Mirror: „Je to úplný šok. V ten večer mi povedala, že deti sa necítia dobre... a teraz toto. Bola vždy taká láskavá, dávala peniaze na charitatívne organizácie a pomáhala v škole. Pôsobila tak, že milovala svoje deti, vždy vyzerali zdravo a bolo o ne postarané. Toto je tá posledná vec, ktorú by som čakala.“ Keďže nikto nepodal žiadosť o prepustenie na kauciu, obaja obvinení zostávajú vo väzbe.