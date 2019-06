Španielska stráž zverejnila nové FOTO: Zúfalé spôsoby, akými sa utečenci snažia dostať do Európy

Hrôza už na pohľad.

Zdroj: Guardia Civil

MADRID - Migranti niekedy používajú naozaj zúfalé a nebezpečné spôsoby, ako sa dostať do Európy. Dokumentujú to aj fotografie španielskej civilnej stráže, ktorá v sobotu v priebehu troch hodín zadržala tri vozidlá, smerujúce do enklávy Mellila, a našla v nich troch utečencov. Mladík sa skrýval za palubnou doskou. Ani ostatní na tom neboli lepšie.