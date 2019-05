Slováci obžalovaní z vraždy manželov v Česku prehovorili o osudnom dni, hrozia im výnimočné tresty

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Výnimočné tresty hrozia Jánovi M. a Michaele K., ktorí podľa obžaloby vlani v januári zavraždili manželský pár na Písecku. Prípad začal v utorok prejednávať českobudějovický krajský súd. Obaja obžalovaní, ktorí pochádzajú zo Slovenska, odmietli vypovedať. Motívom vraždy bola zrejme lúpež, pretože Ján a Michaela ukradli zavraždeným 400-tisíc korún (cca 15,4-tisíca eur). Následne utiekli do Rumunska, kde ich zadržala polícia a odovzdala späť do Českej republiky.

Dvadsaťdeväťročná žena a o päť rokov starší muž vlani v januári navštívili manželský pár v ich mobilnom dome na Písecku údajne kvôli obchodu. „Išlo o zámienku na spoluprácu ohľadom predaja elektrospotrebičov,“ povedal v utorok prokurátor Petr Cigánek.

Slovenka manželov poznala, lebo u nich v minulosti pracovala, preto sa vracala do známeho prostredia. Návšteva sa podľa obžaloby zmenila na hádku a roztržku. Dvojica napadla manželov nožom a niekoľkokrát ich bodla do krku, tyla alebo hrudníka. „Potom poškodenej odcudzili kabelku, vzali z nej kľúče od bytu manželov v Záhoří,“ uviedol Cigánek. Podľa obžaloby Michaela vedela, že v byte je trezor s peniazmi. Došli preň, vzali ho a ušli z krajiny. V trezore bolo približne 400-tisíc korún, čo je v prepočte asi 15,4-tisíca eur.

Ján najprv po zadržaní nevypovedal. Až vlani na jeseň pri výsluchu priznal, že v mobilnom dome boli. Podľa neho však chceli získať len peniaze, tvrdil, že manželia ich dlhovali jeho partnerke. „Sedeli sme vnútri mobilného domu a bavili sme sa o biznise. Chcel som im ponúknuť, že by som vozil spotrebiče z Rumunska. Lenže potom sa to zmenilo na hádku,“ povedal muž. Dodal, že starší muž na nich zaútočil nožom a oni sa chceli len brániť. „Konal som inštinktívne, až potom som si všimol, že sme ich dobodali. Nechceli sme volať políciu, pretože by nám nikto neveril,“ povedal.

Dvaja Slováci ušli autom do Rumunska, kde sa schovávali niekoľko týždňov. Potom ich vypátrala polícia. Ján tento rok v januári výpoveď zmenil. Tvrdil, že s ním a Michaelou boli v mobilnom dome ešte ďalší dvaja muži, ktorí chceli manželov okradnúť. Podľa tejto verzie si obžalovaný nepamätá, kto vlastne v hádke bodal nožom.

Obžalovaná nevypovedala ani v prípravnom konaní pri výsluchu na polícii. Súd bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.