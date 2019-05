Nešťastie v Nemecku, hrozivá zrážka vlaku s kamiónom: Hlásia zranených

Dvaja zo zranených sú vo vážnom stave. K nešťastiu došlo v spolkovom štáte Šlezvicko-Holštajnsko, neďaleko hraníc s Dánskom. Podľa Michaela Heinricha, hovorcu polície z Neumünsteru, vodič kamiónu tesne pred zrážkou vyskočil z vozidla a nič sa mu nestalo. Vlak sa čiastočne vykoľajil a narušil dopravu medzi Hamburgom a Flensburgom.

