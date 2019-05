VIDEO Slávna sexica Pamela ukázala krásne srdce: Navštívila Assangea a... Ľúbim ho!

Andersonová (51) po návšteve v londýnskom väzení Belmarsh, ktorú absolvovala spoločne so šéfredaktorom WikiLeaks Kristinnom Hrafnssonom, vyzvala ľudí, aby Assangea podporili. "Je to nevinný človek... je to dobrý muž, je to úžasný človek. Ľúbim ho," povedala.

Americké úrady Assangea (47) obviňujú z konšpirácie so zámerom preniknúť do počítačového systému ministerstva obrany Spojených štátov, v čom sa mal spriahnuť s bývalou príslušníčkou americkej armády Chelsea Manningovou. V prípade vydania do USA a následného usvedčenia mu hrozí až päť rokov väzenia.

Zdroj: TASR/Gareth Fuller/PA via AP

V londýnskom väzení sa ocitol po tom, ako ho 11. apríla 2019 zatkla britská polícia v budove ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde strávil sedem rokov. Ekvádor totiž Assangeovi po sérii vzájomných sporov odňal azyl. Následne mu 1. mája londýnsky súd vymeral trest odňatia slobody na 50 týždňov, za to, že porušil podmienky svojho prepustenia na kauciu, keď sa ešte v roku 2012 uchýlil na zmienené veľvyslanectvo Ekvádoru v Londýne.

Assange potvrdil minulý týždeň svoje odhodlanie bojovať proti vydaniu do USA. Uviedol to prostredníctvom videolinku z väzenia počas úvodného pojednávania procesu o vydaní, ktoré minulý štvrtok prebehlo na súde v londýnskom Westminstri. Proces, v ktorom sa rozhodne o jeho vydaní do USA, by mal trvať maximálne rok, píše DPA.

Zdroj: TASR/Gareth Fuller/PA via AP

"Bude to dlhý boj... a on potrebuje podporu. Všetku podporu, akú len môže dostať," povedala v tejto súvislosti Andersonová, ktorá Assangea navštevovala aj predtým na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kde sa s ním spriatelila. "Obetoval tak veľa, aby odhalil pravdu," uviedla a dodala, že sa po návšteve vo väzení necítila dobre.

Hrafnsson, ktorý ju vo väzení sprevádzal, tiež uviedol, že bolo preňho šokujúce vidieť svojho priateľa "intelektuála, novinára... sediaceho v prísne stráženom väzení". Dodal, že Assange stratil na hmotnosti, ale má "silného ducha". "Julian Assange je ohnutý, avšak nie zlomený. Je to mimoriadne odolný človek... Vie, že nespravil nič zlé," dodal Hrafnsson.