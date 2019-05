Zabil Slováka boxerom pre vodku: Tínedžer pred súdom do poslednej chvíle popieral vinu

Drew Wilkinson (18) bol uznaný vinným zo zabitia Marka Kriváka.

V sobotu 27. októbra minulého roka privolali okolo 19.05 políciu na ulicu Hargreaves v Burnley vo Veľkej Británii. Policajti našli Slováka Marka Kriváka ležať na zemi s poraneniami hlavy. Policajti mu poskytli prvú pomoc, kým neprišla záchranná služba. Muž bol prevezený do nemocnice Royal Preston Hospital, ale v utorok 30. októbra vážnym zraneniam hlavy podľahol. Marek Krivák (†32) Zdroj: Burnley Police station

Šlo o fľašu vodky, ktorú Slovák ponúkol Angličanom, ale tí si vraj odpili len málo, čo ho nahnevalo. Tínedžer Drew Wilkinson počas hádky udrel Kriváka do hlavy. Keď ten spadol na dlažbu, ešte ho kopal do hlavy, keď Slovák už len nehybne ležal. V čase útoku mal Wilkinson v ruke kovový boxer. To však pred súdom popieral, hoci polícia pri osobnej prehliadke našla boxer v jeho vrecku. Zdroj: archív topky

Vyšetrenie post mortem určilo ako príčinu smrti viaceré poranenia hlavy. Útočník Drew Wilkinson z časti Straight Mile Court v Burnley bol spočiatku obvinený z útoku a držania útočnej zbrane, ale obvinenie bolo zmenené na vraždu. Neskôr súd Preston Crown Court obvinenie z vraždy zmenil na zabitie.

Hlavná policajná inšpektorka Leah Riceová uviedla: „Drew Wilkinson vystavil Marka Kriváka náhlemu výbuchu násilia a v záchvate agresivity mu spôsobil devastačné zranenia, z ktorých sa už nezotavil. Chcela by som sa poďakovať obžalobe a porote za dôkladné preskúmanie prípadu. Moje myšlienky sú s rodinou a priateľmi Marka Kriváka a dúfam, že toto úspešné trestné stíhanie im môže ponúknuť šancu pri ďalšom smerovaní ich životov."