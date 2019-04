Trump žaluje svetové banky: Snaží sa blokovať zverejnenie svojich finančných záznamov

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP/Susan Walsh

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump, jeho rodina a Trump Organization iniciovali súdny spor s bankami Deutsche Bank a Capital One. Ide o pokus zablokovať ich predvolanie pred výbory Kongresu, ktoré sa usilujú získať ich bankové a finančné záznamy. Trump, jeho synovia Eric a Donald Trump mladší a dcéra Ivanka podali v pondelok žalobu na federálny súd v New Yorku. Medzi navrhovateľmi sú aj The Trump Organization a Donald J. Trump Revocable.