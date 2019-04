Juncker si zobral na paškál Orbána: TOTO si myslí o maďarskom lídrovi, reaguje aj na Poľsko

Juncker poskytol viaceré rozhovory pri príležitosti výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) do Európskej únie v roku 2004. Pre HVG uviedol, že Orbána v súkromných rozhovoroch síce označuje za diktátora, avšak ho nepovažuje za tyrana.

Viktor Orbán Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Predseda EK podľa vlastných slov považuje za dôležité, aby bol v členských krajinách Únie zastúpený každý občan, nezávisle na politickej príslušnosti vlády. "Pre členské krajiny EÚ platia rovnaké pravidlá, ako pre krajiny, ktoré sa o členstvo uchádzajú. Systém bŕzd a protiváh je nutný," dodal Juncker.

Odchod Poľska nie je pravdepodobný

Je nepravdepodobné, že by Poľsko opustilo Európsku úniu, a to ani v prípade, že by vládnuca euroskeptická strana Právo a spravodlivosť (PiS) tento rok opäť zvíťazila v parlamentných voľbách. Povedal to predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, ktorý bol zverejnený v pondelok.

Na otázku, či po voľbách, ktoré sa budú v Poľsku konať na jeseň, dôjde k takzvanému "polexitu", teda odchodu krajiny z EÚ, Juncker odpovedal "Nie". "Poľsko je s nami, pretože máme spoločné hodnoty," vyhlásil šéf eurokomisie.

Jean-Claude Juncker Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako poľská opozícia opakovane varovala, že vládnuca strana PiS môže Poľsko nakoniec doviesť až k odchodu z EÚ, píše agentúra Reuters. Vláda PiS sa dostala do sporu s EÚ, keď presadila balík kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré podľa Bruselu predstavujú hrozbu pre nezávislosť súdnictva, právny štát i demokraciu.

V dôsledku obáv z toho, že Poľsko nedodržiava základné princípy demokracie, začala Európska únia voči nemu právne konanie. Poľsko sa s EÚ rozchádza aj v otázkach ochrany životného prostredia a migrácie.