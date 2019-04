Bojoval proti apartheidu, vyznamenal ho Obama: Zomrel vplyvný politik Richard Lugar (†87)

Lugar bol dvakrát (1987-1995 a 2003-2007) predsedom zahraničného výboru Senátu. Bol považovaný za jedného z najvplyvnejších odborníkov na otázky zahraničnej politiky vo Washingtone. Štát Indiana reprezentoval 36 rokov ako senátor. Jeho dobrá povesť bola tiež založená na jeho ochote spolupracovať s inými politickými stranami.

V roku 1991 spolu s demokratickým senátorom Samom Nunnom vypracoval program, ktorý pomohol bývalým sovietskym republikám zbaviť sa svojich jadrových zbraní. Prezident Barack Obama udelil Lugarovi v roku 2013 za "slušnosť" a "odhodlanie riešiť nadstranícke problémy" Prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v Spojených štátoch.

For thirty-six years, Richard Lugar proved that pragmatism and decency work—not only in Washington but all over the world. Michelle and I send our warmest sympathies to his family and all those who had the privilege of knowing this American statesman. pic.twitter.com/Oy5DzPwkGb